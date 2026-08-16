Regiunea Moscovei a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv cu drone ucrainene, pe care autoritățile ruse îl descriu drept unul dintre cele mai ample atacuri asupra zonei. Cel puțin o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite, susține guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit Reuters.

Andrei Vorobiov a anunțat pe Telegram că un bărbat în vârstă de 83 de ani a murit în orașul Podolsk, în urma atacului cu drone. Mai multe persoane au fost rănite, potrivit oficialului rus.

Unul dintre obiectivele lovite a fost un depozit al Wildberries, cea mai mare companie de comerț online din Rusia. Depozitul se află în zona Koledino, în apropiere de Podolsk, la aproximativ 45 de kilometri sud de Moscova.

Imagini filmate de Reuters după atac arată un nor mare de fum ridicându-se deasupra depozitului Wildberries. Autoritățile ruse au raportat pagube și la alte obiective din regiune.

Un alt depozit, situat în orașul Domodedovo, a fost de asemenea afectat. Localitatea se află în apropierea unuia dintre principalele aeroporturi ale Moscovei.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele ruse au doborât în total 822 de drone ucrainene în mai multe regiuni ale țării în timpul atacului.

Atacul asupra regiunii Moscovei are loc pe fondul intensificării operațiunilor ucrainene cu drone împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Kievul a încercat în ultimele luni să lovească infrastructură considerată importantă pentru economia și logistica militară rusă.

Compania Wildberries a fost vizată în mod repetat în ultimele săptămâni. Ucraina acuză compania că ar gestiona și transporta bunuri destinate armatei ruse, acuzație pe care Reuters nu a putut să o verifice independent.

Atacurile asupra unor obiective economice și logistice rusești fac parte din strategia Ucrainei de a afecta infrastructura care contribuie la susținerea efortului militar al Moscovei.

Potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov, autoritățile au intervenit în mai multe zone afectate de atac. Printre acestea se numără Podolsk și Domodedovo, două localități situate la sud de Moscova.

Atacul cu drone a avut loc în timpul nopții, iar amploarea acestuia a determinat autoritățile ruse să îl descrie drept unul dintre cele mai mari atacuri asupra regiunii Moscovei.