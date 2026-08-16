Nivelul amenințărilor cibernetice la adresa României s-a menținut extrem de ridicat pe parcursul anului 2025. Această evoluție este strâns legată de contextul războiului din Ucraina, de accentuarea operațiunilor hibride și de integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în arsenalul hackerilor. Datele prezentate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) arată o schimbare clară de strategie în rândul infractorilor virtuali, care au abandonat atacurile de volum în favoarea unor operațiuni extrem de bine țintite împotriva persoanelor și companiilor.

Documentul, ce reprezintă versiunea publică a raportului de activitate pentru anul 2025, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) numărul 117 din 7 august 2026. Analiza detaliază principalele riscuri și vulnerabilități care au afectat spațiul cibernetic civil din țara noastră.

Una dintre cele mai mari provocări pentru securitatea națională din anul precedent a fost reprezentată de atacurile ransomware. Față de anul 2024, numărul acestor incidente a crescut cu peste 153. În total, specialiștii din cadrul Directoratului au detectat și gestionat 256 de cazuri majore de acest tip. Printre entitățile afectate care au primit asistență directă s-au numărat 22 de instituții din sectorul public, 119 firme și 115 persoane fizice.

Unele dintre cele mai grave perturbări au vizat infrastructuri critice și instituții energetice sau de sănătate. Un exemplu major l-a reprezentat atacul asupra Administrației Naționale Apele Române, unde activitatea sediului central și a filialelor din teritoriu a fost blocată aproape complet timp de o săptămână. De asemenea, au fost vizate centre de transfuzie sanguină și Complexul Energetic Oltenia.

Schimbarea de tactică a grupurilor de hackeri este evidentă și în cazul campaniilor de phishing, care au devenit principalul instrument de penetrare. Numărul acestor incidente a urcat de la 2.917 în anul 2024 la 4.975 în 2025, înregistrând o creștere de 70,6 procente. Raportul menționează că mesajele folosite de atacatori au atins un nivel înalt de profesionalism. Acestea sunt scrise corect gramatical în limba română și reproduc cu precizie identitatea vizuală a unor branduri sau instituții de încredere, datorită instrumentelor de inteligență artificială folosite în etapa de pregătire.

Nivelul fraudelor și al tentativelor de înșelăciune s-a majorat cu 91 de procente, ajungând la un total de 3.937 de situații raportate. În plus, cazurile de compromitere a conturilor au înregistrat un salt de 353 de procente, crescând de la 248 de cazuri la 1.125. Această vulnerabilitate este explicată prin răspândirea schemelor de tip fraudă prin aplicația WhatsApp, dar și prin obiceiurile nesigure ale utilizatorilor, cum ar fi folosirea acelorași parole pe mai multe platforme și neactivarea autentificării în doi pași.

Statisticile pe sectoare economice indică o concentrare masivă a atacurilor asupra domeniului financiar. Sectorul bancar a adunat 71,09 procente din totalul incidentelor analizate pe industrii. Pe locurile următoare s-au plasat serviciile de poștă și curierat, cu 10,8 procente, și infrastructurile pieței financiare, cu 6,34 procente. Atât în domeniul bancar, cât și în cel al livrărilor de corespondență, metoda preferată a atacatorilor a fost phishing-ul.

Sistemele de monitorizare ale Directoratului au înregistrat în cursul anului 2025 peste 25 de milioane de evenimente de securitate. Dintre acestea, mai mult de 7,25 milioane au reprezentat tentative directe de phishing, iar aproximativ 5,88 milioane au fost atacuri de tip brute-force destinate spargerii parolelor.

Raportul încadrează toate aceste evoluții într-un context geopolitic complex. Grupările de hacktiviști pro-ruși, alături de grupuri avansate de amenințări cibernetice de tip statal și non-statal, au derulat acțiuni continue împotriva României și a partenerilor occidentali. Intensificarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă a marcat spațiul cibernetic autohton într-un an electoral decisiv. Sectoarele prioritare vizate de aceste operațiuni au fost energia, finanțele, transporturile, domeniul telecomunicațiilor și cel al sănătății.