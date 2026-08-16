Imagini rare cu Nicușor Dan. Șeful statului, surprins în pantaloni scurți pe o stradă din Făgăraș
- Mădălina Sfrijan
- 16 august 2026, 09:56
Nicușor Dan a fost surprins în pantaloni scurți, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai cuplului, în timp ce își vizita rudele din Făgăraș. Președintele României a renunțat pentru câteva ore la ținuta oficială și a apărut într-o ipostază relaxată, în fața imobilului în care locuiesc membri ai familiei sale.
Nicușor Dan a fost întâmpinat de copiii din cartier
Imaginile au fost surprinse după ce șeful statului a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Ulterior, Nicușor Dan a mers în Făgăraș, orașul în care s-a născut, pentru a-și vizita rudele.
Președintele a purtat un tricou și pantaloni scurți, iar apariția sa în cartier nu a trecut neobservată. Mai mulți copii s-au apropiat de Nicușor Dan, curioși să îl vadă și să facă fotografii cu el.
Alături de șeful statului s-au aflat Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai lor, arată Monitorul de Făgăraș.
Președintele a mers și la rudele din Ileni
În prima parte a zilei, Nicușor Dan a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, aflată la aproximativ 14 kilometri de Făgăraș. După slujbă, președintele a mers la Ileni, unde și-a vizitat alte rude.
Vizita în zona Făgărașului a avut loc în aceeași zi în care la Constanța au fost organizate manifestările dedicate Zilei Marinei Române.
Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile de la Constanța
Nicușor Dan nu a participat nici în acest an la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Este al doilea an consecutiv în care președintele nu a fost prezent personal la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.
Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca, care a transmis mesajul pregătit de șeful statului pentru această ocazie.
Anul trecut, Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria în zona Făgărașului, alegând să nu participe la evenimentele organizate la malul mării. Cu acea ocazie, președintele a participat la slujba de hram de la Mănăstirea Brâncoveanu.