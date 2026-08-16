Nicușor Dan a fost surprins în pantaloni scurți, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai cuplului, în timp ce își vizita rudele din Făgăraș. Președintele României a renunțat pentru câteva ore la ținuta oficială și a apărut într-o ipostază relaxată, în fața imobilului în care locuiesc membri ai familiei sale.

Imaginile au fost surprinse după ce șeful statului a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Ulterior, Nicușor Dan a mers în Făgăraș, orașul în care s-a născut, pentru a-și vizita rudele.

Președintele a purtat un tricou și pantaloni scurți, iar apariția sa în cartier nu a trecut neobservată. Mai mulți copii s-au apropiat de Nicușor Dan, curioși să îl vadă și să facă fotografii cu el.

Alături de șeful statului s-au aflat Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai lor, arată Monitorul de Făgăraș.

În prima parte a zilei, Nicușor Dan a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, aflată la aproximativ 14 kilometri de Făgăraș. După slujbă, președintele a mers la Ileni, unde și-a vizitat alte rude.

Vizita în zona Făgărașului a avut loc în aceeași zi în care la Constanța au fost organizate manifestările dedicate Zilei Marinei Române.

Nicușor Dan nu a participat nici în acest an la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Este al doilea an consecutiv în care președintele nu a fost prezent personal la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca, care a transmis mesajul pregătit de șeful statului pentru această ocazie.

Anul trecut, Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria în zona Făgărașului, alegând să nu participe la evenimentele organizate la malul mării. Cu acea ocazie, președintele a participat la slujba de hram de la Mănăstirea Brâncoveanu.