Nicușor Dan a recunoscut că are datorii către stat pentru casa din Predeal: Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă, că are în continuare datorii către stat, atât pentru casa de la Predeal, cât și pentru un autoturism.

Întrebat dacă a plătit datoriile pentru casa de la Predeal, președintele a explicat că încă nu. „Nu. Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș și cu terenul de la Predeal”, a spus acesta.

Suma pe care Nicușor Dan trebuie să o achite este de 280 de lei, o valoare redusă, însă aceasta nu a fost plătită până în prezent.

Povestea proprietății din Predeal a lui Nicușor Dan începe în 2017, când acesta declara că a cumpărat terenul cu 180.000 de euro, iar pentru această sumă a contractat un credit bancar de 100.000 de euro.

În prezent, președintele figurează cu datorii către stat pentru proprietatea din Predeal. Totodată, Primăria Predeal a început procedura de executare silită pentru sumele restante aferente acestui teren. Deși valoarea taxelor este de 280 de lei, suma nu a fost achitată până acum, potrivit Gândul.

Potrivit sursei menționate anterior, informațiile obținute de la Primăria Predeal, în urma unei solicitări formulate în baza Legii 544/2001, contrazic datele din declarația de avere depusă de Nicușor Dan pe data de 13 iunie 2025. Conform documentului completat de președinte, este vorba despre un teren intravilan de 7.460 de metri pătrați. Datele Primăriei Predeal arată că președintele deține un teren extravilan de 7.361 de metri pătrați, cu aproximativ 100 de metri pătrați mai puțin decât suprafața declarată oficial de Nicușor Dan.

Potrivit Articolului 326 din Codul Penal, o declarație de avere falsă atrage răspundere penală pentru fals în declarații, faptă sancționată cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Totodată, legea prevede destituirea din funcția publică, confiscarea averii nejustificate și interdicția de a mai ocupa funcții publice.