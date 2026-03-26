Tensiunile din coaliție. Ce spune Nicușor Dan despre posibile alianțe PNL-AUR și PSD-AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că, în urma discuțiilor purtate cu partidele din coaliție, toate formațiunile implicate își exprimă dorința de a continua să guverneze împreună. Șeful statului a respins în mod clar speculațiile privind posibile alianțe între PSD și AUR sau între PNL și AUR.

„Nu suntem deloc acolo. Și am spus, repet, în discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința tuturor este să continue să guverneze împreună”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a declarat că cele patru partide componente ale coaliției, alături de reprezentanții minorităților naționale, au obligația și interesul de a menține guvernarea. În opinia sa, deși apar discuții și opinii contradictorii, toate părțile implicate acționează rațional.

Nicușor Dan a explicat că tensiunile între partide sunt inevitabile, deoarece fiecare reprezintă grupuri diferite de cetățeni, cu așteptări și interese distincte. „Adică în momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identice, e inevitabil și legitim să ai tipul acesta de confruntare”, a explicat el.

Totodată, șeful statului a precizat că va convoca liderii partidelor de câte ori va fi necesar pentru a gestiona discuțiile și a menține coeziunea coaliției.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-a exprimat îngrijorarea față de posibila apropiere între PNL și AUR. El a subliniat că formațiunea sa exclude orice colaborare cu AUR, considerând că o astfel de alianță ar reprezenta o amenințare pentru stabilitatea coaliției și pentru parcursul european al României.

„O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a declarat Grindeanu.