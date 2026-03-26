CCR analizează sesizarea AUR privind legile bugetului pe 2026, pe care formațiunea le consideră „profund viciate”

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea
CCR dezbate sesizarea AUR asupra legii bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pentru 2026. Formațiunea reclamă procedură abuzivă și încălcări ale Constituției.

Curtea Constituțională a României (CCR) judecă sesizarea depusă de AUR

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să discute, joi, sesizarea formulată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cu privire la constituționalitatea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026.

Judecătorii constituționali au stabilit termen pentru data de 26 martie, când vor analiza argumentele prezentate de formațiune.

AUR contestă la CCR modul de adoptare a bugetului

Reprezentanții AUR susțin că bugetul a fost adoptat printr-o procedură pe care o consideră abuzivă și contrară principiilor statului de drept. Formațiunea solicită blocarea intrării în vigoare a actelor normative și sancționarea modului în care acestea au fost promovate.

Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran

Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, arată AUR într-un comunicat.

Formațiunea invocă graba legislativă și lipsa dezbaterii

Unul dintre principalele reproșuri vizează ritmul în care au fost adoptate bugetele. Potrivit AUR, procesul legislativ a fost comprimat excesiv, iar documentele au fost aprobate în doar câteva zile, fără o analiză aprofundată a efectelor economice și sociale.

Formațiunea susține că o lege cu impact asupra a milioane de cetățeni nu ar trebui adoptată în astfel de condiții, mai ales în contextul în care întârzierea inițială ar fi aparținut Guvernului.

Critici privind fundamentarea economică

AUR mai reclamă că bugetul ar fi construit pe estimări considerate nerealiste și prea optimiste.

Potrivit formațiunii, aceste premise pot genera dezechilibre în execuția bugetară și pot avea efecte directe asupra economiei și populației.

Nemulțumiri legate de pensii și drepturi sociale

Un punct central al sesizării îl reprezintă situația pensiilor. AUR acuză că acestea nu au fost indexate conform prevederilor legale, ceea ce ar afecta milioane de pensionari.

Formațiunea consideră că această decizie contravine principiilor constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă.

Pensionar. Sursa foto: Arhiva EVZ

Acuzații privind derogări și lipsa consultării

În același comunicat, AUR susține că Executivul ar fi recurs la derogări repetate de la legislația fiscal-bugetară, ceea ce ar afecta stabilitatea cadrului legal.

Totodată, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească”, arată formațiunea.

De asemenea, sunt invocate lipsa consultării reale cu partenerii sociali și ignorarea avizelor instituțiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic și Social.

CCR urmează să decidă asupra constituționalității

Prin această sesizare, AUR cere Curții Constituționale să împiedice aplicarea unor legi pe care le consideră „profund viciate” și să analizeze dacă procedura de adoptare respectă Constituția.

Decizia CCR va stabili dacă bugetul pentru 2026 poate intra în vigoare în forma actuală sau dacă sunt necesare modificări.

09:34 - Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
09:29 - Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii
09:21 - Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
09:12 - Scandal la TVR. Patriarhul Daniel și Catedrala Mântuirii Neamului, sub atac. Biserica reacționează: „remarci superfic...
09:03 - Rețetă simplă de salată orientală. Te cucerește de la prima lingură
08:57 - Cum și când vrea Trump să încheie războiul din Iran

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

