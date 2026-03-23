Legea bugetului, atacată la CCR de AUR. Motivele invocate de George Simion

Alianța pentru Unirea Românilor a atacat la Curtea Constituțională (CCR) legea bugetului pentru 2026, solicitând suspendarea aplicării unor prevederi pe care le consideră „profund viciate”. George Simion acuză Guvernul de încălcarea Constituției și denunță modul abuziv în care bugetul a fost adoptat, susținând că acesta favorizează interesele Guvernului Bolojan, în detrimentul cetățenilor.

Reprezentanții AUR au anunțat că a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”, arată reprezentanții AUR în comunicat.

Simion a dat asigurări că va alege această variantă încă de la finalul săptămânii trecute. El a explicat că bugetul adoptat poate avea efecte directe asupra familiilor și mamelor din România, menționând în special posibilitatea reducerii duratei concediului maternal.

„Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu. Și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la doi ani la un an”, a declarat liderul AUR, imediat după votul din Parlament.

Într-un atac direct la adresa unui partid din coaliție, Simion a criticat modul în care statul gestionează sprijinul social. „Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României”, a adăugat acesta.

Parlamentul a aprobat vineri bugetul de stat pentru 2026, după mai multe zile de dezbateri în comisii și între partidele coaliției. Documentul stabilește alocările financiare pentru sănătate, educație, infrastructură și investiții. Proiectul a fost adoptat cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Având în vedere că AUR a atacat legea la CCR, primarii vor fi nevoiți să se descurce momentan fără banii de la Guvern.