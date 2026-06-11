Deputații din Republica Moldova au adoptat măsuri radicale pentru reformarea sistemului de justiție și curățarea clasei politice. Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în lectura a doua, un proiect de lege esențial, conceput pentru a fortifica toate mecanismele actuale de combatere a corupției, a criminalității financiare și a criminalității organizate, anunță voceabasarabiei.md.

Noua strategie legislativă vine să pună capăt suprapunerilor de competențe dintre diversele structuri de anchetă, stabilind linii de demarcație clare între marii rechini ai corupției și micile abateri financiare.

Strategia pusă pe masă de Ministerul Justiției modifică din temelii aria de acțiune a Centrului Național Anticorupție (CNA). Începând de acum, instituția nu își va mai pierde resursele cu dosare minore, ci va avea mână liberă să investigheze exclusiv cazurile grave de fraudă bancară, acolo unde prejudiciul depășește pragul valoric de 250 de salarii medii lunare pe economie. În schimb, toate dosarele care implică pagube financiare mai mici vor rămâne în gestiunea directă a organelor fiscale.

Potrivit autorilor proiectului, această măsură va permite CNA să se concentreze asupra cauzelor complexe, inclusiv a celor care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Mai mult decât atât, instituția primește atribuții sporite, urmând să investigheze spălarea banilor ca infracțiune autonomă. În context, documentul conține unele modificări ale structurii organizaționale a CNA pentru a asigura o abordare unitară și coerentă a reglementării funcțiilor de conducere din cadrul instituției și al subdiviziunilor sale.

Această extindere masivă a responsabilităților aduce și modificări la vârful instituției. În contextul extinderii domeniilor de competență ale CNA, va fi instituită o funcție suplimentară de director adjunct, iar mandatul directorului instituției va fi limitat la cel mult două mandate.

O altă miză uriașă a acestei reforme o reprezintă activitatea Procuraturii Anticorupție (PA). Procurorii de aici vor prelua frâiele în cele mai grele dosare politice și administrative din țară. Mai exact, instituția va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, inclusiv Președintele țării, Președintele Parlamentului, deputați, Prim-ministrul, Avocatul Poporului, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate.

Argumentele oferite de inițiatorii legii sunt extrem de clare în această privință. Potrivit autorilor, modificările sunt necesare pentru a garanta investigații independente, specializate și imparțiale, pentru a preveni conflictele de interese, situațiile de autocontrol instituțional și influențele asupra procesului penal, precum și pentru a consolida încrederea publică în instituțiile statului.

Reforma vizează și eficientizarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Pentru ca procurorii acestei structuri să poată acționa cu maximă eficiență, infracțiunile minore sau cele care nu prezintă un grad sporit de complexitate sunt excluse din competența acesteia. Direcțiile principale se vor schimba radical, astfel încât PCCOCS se va concentra pe cauze de terorism, infracțiune săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave.

Micile fraude economice și vamale trec în subordinea altor structuri operative. Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor efectua urmărirea penală în cauzele economico-financiare și vamale, în condițiile prevăzute de lege și sub conducerea PCCOCS, dacă prejudiciul cauzat nu depășește 50 000 de unități convenționale.

În faza finală a dezbaterilor din Parlament, textul legii a suferit completări menite să securizeze actul de justiție în fața eventualelor abuzuri sau interpretări eronate. Pentru lectura a doua, inițiativa legislativă a fost completată cu un amendament care conține modificări la Codul de procedură penală, pentru a înlătura unele interpretări defavorabile existente, pentru a unifica practica judiciară și pentru a garanta un proces penal echitabil.

O mare problemă din trecut, care bloca deseori mersul anchetelor, a fost rezolvată prin corectarea cadrului normativ. Documentul mai clarifică posibilitatea contestării tuturor hotărârilor instanței privind măsurile preventive, în orice etapă a procesului, până la pronunțarea hotărârii pe fond. Această completare reprezintă o victorie pentru anchetatori, deoarece modificarea elimină un vid legislativ care permitea contestarea doar a anumitor hotărâri, în detrimentul acuzării.

Această amplă curățenie în legislația penală nu este una întâmplătoare, ci reprezintă un pas crucial în parcursul european al Chișinăului. Autorii proiectului precizează că elaborarea acestuia este determinată de obligațiile asumate de Republica Moldova în cadrul Agendei de Reformă pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Noile reguli anti-corupție nu vor suferi amânări în aplicare. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.