Vaslui Republica Moldova. La aproape două săptămâni de la descoperirea a peste o sută de acte româneşti la gunoiştea de lângă satul Porumbeni, comuna Paşcani, investigaţiile scot la suprafaţă mai multe ilegalităţi comise de antreprenori şi factori de decizie atât din Republica Moldova, cât şi România. Totuşi, până în prezent rămâne o enigmă cum au ajuns actele românilor din vaslui la o gunoişte aflată la cca 20 de kilometri de la Chişinău.

Anchetele jurnalistice arată că actele româneşti eliberate de autorităţile de la Vaslui, în mare parte permise de conducere, au ajuns din greşeală printre deşeuriri exportate pentru o fabrică de producere a hârtiei igienice din Chişinău. Iar de la întreprinderea moldovenească, care nu le-a putut recicla din cauza plasticului, ar fi ajuns ilegal la gunoiştea de lângă Porumbeni, care este închisă de mai bine de doi ani.

Amintim că la 11 iulie presa de la Chişinău relata despre documentele româneşti descoperite la gunoiştea de lângă Porumbeni. Este vorba de 116 permise și 30 și ceva de fragmente de documente. Toate documentele erau autentice, însă cu termenul expirat. Alături au fost găsite şi mai multe deşeuri medicale din plastic.

Autorităţile de la Chişinău au anunţat că au pornit în acest caz o anchetă. Iar până la moment nu au făcut nicio declaraţie.

Pe de altă parte, locuitorii comunei Paşcani susţin că la gunoiştea din Porumbeni se aduceau deşeuri pe timp de noapte. Iar primarul localităţii susţine că documentele expirate şi deşeurile medicale au fost aduse acolo special pentru a-l discredita politic.

O anchetă a postului de radio Europa Liberă sugerează că documentele româneşti ar fi ajuns din greşeală printre maculatura colectată de un agent economic din Vaslui pentru a o exporta în Republica Moldova.Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPI) din România a precizat, într-un răspuns pentru Europa Liberă, că toate documentele pe care le-a analizat până acum au fost la un moment dat valabile. Şi conțin datele private ale unor persoane reale.

Actele au fost returnate autorităților fie după ce au fost preschimbate de posesori. Fie după ce au expirat sau au fost schimbate datele de identificare.

Documentele au fost predate de autoritatea care a efectuat preschimbarea din România unui operator economic autorizat, desemnat în urma unei proceduri de achiziție publică.

Fostul viceprimar de Vaslui, Sorin Radu, acum administratorul întreprinderii Envirotech Consult SRL, care a colectat deşeurile, a declarat că nu ştia că printre deşeuri se află şi documente din plastic. El mai spune că atunci a ridicat aproximativ 800 kg de deșeuri. Pentru care a primit 0,25 RON/kg.

Potrivit Europa Liberă, Sorin Radu susține că, după ce a balotat ceea ce el credea că e hârtie, a expediat marfa companiei moldovene Candelux, cu care spune că are „o relație comercială corectă, este un partener OK”.

Potrivit antreprenorului de la Vaslui, lotul de maculatură în care se aflau şi cele peste o sută de permise de conducere, a fost colectat în luna martie a anului 2025. Iar câteva săptămâni mai târziu deşeurile au fost transportate la SRL Candelux-Com, o întreprindere din Chişinău , care produce hârtie igienică.

Hârtia preluată de compania moldoveană a fost transformată într-o pastă, prin mărunțire mecanică și mai apoi, diluare în apă. În acest proces, elementele care nu se topesc în apă (precum plasticul permiselor) se decantează și se acumulează pe fundul malaxorului.

Acest reziduu tehnologic, denumit în termeni de specialitate șlam, este considerat material nepapetar și este, de regulă, aruncat.

L-am contactat pentru o reacţie pe Grigore Vascan, fondatorul şi administratorul SRL Candelux-Com. Bărbatul a confirmat că are un contract cu întreprinderea din Vaslui. Dar a spus că nu cunoaşte nimic despre scandalui cu permisele de conducere româneşti de la Porumbeni.

Antreprenorul a precizat că nici nu a fost contactat de autorităţi pentru audieri şi nu cunoaşte nici despre anchetă.

„Întreprinderea noastră are relaţii de afaceri nu doar cu întreprinderea din Vaslui. Dar cu mai multe întreprinderi din diferite oraşe din România. Suntem un producător mare şi nu găsim suficientă materie primă, maculatură, pe teritoriul Republicii Moldova.

Dar despre permisele româneşti ajunse de la Vaslui la gunoişte din Porumbeni prima dată aud de la voi. Pentru evacuarea deşeurilor avem contract cu ÎM Autosalubritate Străşeni. Nu avem nicio relaţie cu Primăria Paşcani”, a declarat pentru EvZ Grigore Vascan.

Gunoiștea Pașcanilor se întinde pe o fâşie de 2,6 hectare, între două terenuri agricole, mai la vale de Institutul de Fitotehnie Porumbeni. Printre mormanele de deşeuri, un drum îngust duce la cariera de piatră de la Cricova.

Pe locul unde se întinde gunoiştea, a fost înainte o carieră de piatră, folosită la reconstrucţia Chişinăului dărâmat de aviaţia sovietică în august 1944. După epuizarea rezervelor de calcar în acest loc, la finele anilor 60, a rămas o groapă enormă.

Primii care au început să arunce deşeurile în fosta mină de piatră au fost locuitorii din Cricova. Ulterior, au început să evacueze încolo gunoiul şi localităţile vecine, Paşcani şi Măgdăceşti. Pe parcursul a 50 de ani groapa s-a umplut cu deşeuri, iar mormanele de gunoaie se ridicau la suprafaţă.

Gunoiştea de la Paşcani, pe lângă faptul că reprezintă o sursă sigură de poluare a mediului ambiant, a devenit în ultimii zece ani motiv de ceartă pentru gestionarea ei.

Timp de doi ani, gunoiştea s-a aflat în gestiunea SRL Salubris Grup, al cărei proprietar şi administrator este Eugen Butucea, consilier local. Bărbatul declara că cheltuie în jur de 20 de mii de lei pe an pentru a menţine gunoiştea în regulă. Întreprinderea lui Butucea se ocupa şi de colectarea deşeurilor de la gospodăriile casnice şi de la agenţii economici din localitate.

În 2015, pentru Salubris Grup apare un concurent, Întreprinderea Individuală Dragoş Chiriţa, care a preluat gestiunea gunoiștii.

De fapt, firma era gestionată de Angela Chiriţa, mama tânărului Dragoş Chiriţa, care pe atunci se afla în relaţii amicale cu primarul de Paşcani, Vasile Gârbea.

Procurasem un tractor şi tot mai mulţi oameni ne rugau să le transportăm ceva, inclusiv deşeurile, la groapa de gunoi. La un moment dat am început să prestăm servicii şi pentru administraţia locală. De la Primărie mi-au zis că trebuie să legalizez cumva afacerea, ca să-mi poată achita serviciile cu factură. A fost foarte greu la început. În sat mai erau câteva gunoişti pe care noi le-am lichidat”, declara cu şase ani în urmă Angela Chiriţa.

În martie 2020, Consiliul local Paşcani a înregistrat întreprinderea municipală Salubritate, abilitată cu salubrizarea localităţii, evacuarea deşeurilor şi gestionarea gunoiștii. Administratoare a întreprinderii a fost numită Angela Chiriţa.

După „războiul” pentru gunoiştea de la Paşcani, care a durat câţiva ani, a venit şi „pacea”. Eugen Butucea a ajuns cu primarul la o înţelegere ca să facă ordine la gunoiştea care va rămâne în continuare în gestiunea ÎM Salubritate. Totodată, Butucea a instalat o linie de sortare a deşeurilor.

„Pacea” nu a durat chiar mult. De aproape doi ani gunoiştea de lângă Porumbeni este închisă. ÎM Salubritate are un alt administrator şi nici întreprinderea lui Eugen Butucea nu mai funcţionează.

Iar serviciile de colectare a deşeurilor din gospodăriile particulare sunt prestate de o întreprindere din afara localiăţii. Gunoiul fiind evacuat la o altă gunoişte.

„În 2024, a venit Inspecţia de mediu şi m-au amendat. Pentru că gunoiştea nu era îngrădită. Eu i-am spus primarului că trebuie să ne conformăm şi că nu vreau să mai achit amenzi”, a declarat pentru EvZ Angela Chiriţa.

Angela Chiriţa/ Sursa foto: Facebook

Fosta şefă de la ÎM Salubritate Paşcani a precizat că motivul demisiei sale însă nu este lipsa gardului de la gunoişte.

În 2024, s-a adresat la mine un agent economic ca să permit să aducă acolo gunoiul de la Micleşti. Primăria de acolo câştigase un grant de la Fondul Ecologic. Iar condiţia era ca să lichideze gunoişte şi să fie plantaţi arbori. Îmi dădeau cheş 100.000 de lei. Eu am refuzat. Iar primarul Gârbea, care intrase în cârdăşie cu agentul economic respectiv, a făcut presiuni enorme asupra mea ca să demisionez. Apoi să depoziteze acolo gunoiul de la Micleşti”, ne-a explicat femeia. Angela Chiriţa susţine că, deşi gunoiştea de la Porumbeni este închisă, deşeurile continuă să fie aduse acolo. „Noaptea trec maşinile cu gunoi. Personal am văzut. Nu este vorba de deşeurile din localitate. Sunt aduse din altă parte. Nu exclud că şi de la unele întreprinderi din Chişinău. Şi se iau bani grei pentru aceasta. Aşa cred că au ajuns acolo documentele româneşti şi deşeurile medicale. Acolo sunt două camere de supraveghere. De ce nu sunt ridicate imaginile?”, a spus fosta şefă de la Salubritate.

Angela Chiriţa a mai comunicat că a sesizat organele competente că se aduce ilegal gunoi la Porumbeni. Dar nimeni nu a luat măsuri.

Primarul Vasile Gârbea are o altă versiune. El crede că documentele româneşti şi deşeurile medicale au fost aduse acolo cu sacul. Iar activiştii civici au filmat, au postat pe reţele şi au invitat jurnaliştii.

Edilul consideră că totul a fost regizat şi s-a făcut multă gălăgie pentru a fi discreditat politic, dar şi de agenţii economici, care au avut activităţi legate de gunoişte.

„Gunoiştea este închisă şi noi treptat o lichidăm. O parte din ea a fost deja acoperită cu pământ. Se mai întâmplă că se mai încearcă pe timp de noapte să se aducă câte un camion cu deşeuri din satele din apropiere. Este vorba despre Ratuş şi Măgdăceşti Dar se aplică amenzi.

Nu vreau să arăt exact cu degetul. Dar gândiţi-vă şi voi, cum au ajuns documentele şi deşeurile medicale tocmai pe suprafaţa acoperită de la gunoişte? Ştiu că a fost pornită o anchetă. Aştept şi eu cu nerăbdare rezultatele. Dar este suspect că au trecut aproape două săptămâni şi nimeni nu m-a contactat. Să fie implicată o persoană influentă şi vor să muşamalizeze?

Eu sincer vreau să fie finalizată ancheta. Sunt foarte curios să aflu cine a organizat. Căci sunt mai multe atacuri asuprea mea. Vor să mă discrediteze politic. Probabil că are legătură cu viitoarele alegeri locale”, a declarat pentru EvZ primarul comunei Paşcani.

Întrebat dacă au fost studiate imaginile video, Vasile Gârbea a spus că este complicat şi că acestea se păstrează până la 30 de zile.

Contactat de EvZ, Eugen Butucea a refuzat să facă declaraţii.