Republica Moldova. Fostul deputat PSD Cristian Rizea este pe cale să rămână fără casa de lux de pe strada Cireşilor din Chişinău. Judecătoria Chişinău a decis marţi, 21 iulie, ca familia Rizea să-i achite omului de afaceri Veaceslav Belescu aproape 115.000 euro.

Este vorba despre o datorie de 100.000 de euro pe care Belescu i-a împrumutat fostului deputat pentru deschiderea unei televiziuni la Chişinău, precum şi despre dobânzile de întârziere şi cheltuielile de judecată.

Soluţia instanţei de fond este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară. Dacă decizia va rămâne definitivă, casa de pe strada Cireşilor, pe care este plicat sechestru, ar putea fi vândută la licitaţie pentru recuperarea datoriei.

Datoria urmează să fie încasată de la Josette-Ane-Marie Rizea, nevasta fostului deputat, cea care a semnat recipisa lui Belescu şi care este proprietară în documente pe casa în care a locuit Rizea.

Rizea a încercat să-l manipuleze de la distanţă pe judecătorul Petru Harmaniuc, lansând o campanie de denigrare a magistratului.

Veaceslav Belescu este fostul partener al lui Rizea la postul de televiziune pe care ultimul o inaugurase la Chişinău. Bărbatul susţine că i-a împrumutat peste 100.000 de euro deputatului fugar ca să-şi dezvolte televiziunea. Iar după extrădarea fostului deputat PSD, Rizea i-a transmis cheile de la casa de pe strada Cireşilor şi automobilul luxos.

După ce procurorii i-au mai pornit lui Rizea un dosar penal pentru spălare de bani, imobilul şi maşina au fost puse sub sechestru. Iar Belescu l-a acţionat pe Rizea în judecată pentru a-şi recupera banii.

Cererea lui Belescu privind recuperarea datoriei a fost examinată în instanţă timp de trei ani. În acet timp, Rizea a iniţiat o campanie de denigrare şi în privinţa fostului partener.

Astfel, Cristian Rizea s-a ales cu alte două dosare penale pe numele lui Rizea au fost pornite de autorităţile de la Chişinău pentru violarea vieţii private.

Rizea l-a acuzat public pe fostul partener de pedofilie, trafic de droguri, proxenetism, crimă cu premeditare. L-au învinuit chiar şi de omorul interlopului turc la o terasă din Chişinău. Dar şi a doctoriţei de la Brăila.

Slugoii lui Rizea l-au atacat şi pe fiul lui Belescu. Au insinuat că mama sa se distrează cu bărbaţi străini în faţa copilului de 11 ani. Din care cauză acesta are probleme de comportament şi rezultate proaste la învăţătură.

Culmea a fost însă când un trimis plătit de Rizea a sunat la uşa locuinţei familiei Belescu când copilul era singur acasă. Acesta a deschis uşa. Atunci trimisul a filmat adolescentul , îmbrăcat sumar, ca acasă. Apoi le-a postat pe reţele de socializare.

Nu a scăpat de fabrica de zoi nici părinţii pensionari ai lui Veaceslav Belescu. Oamenii lui Rizea au distribuit fotografiile cuplului pe reţele de socializare, numindu-i „o nouă familie de borfaşi”.

Nu a scăpat de fabrica de zoi nici părinţii pensionari ai lui Veaceslav Belescu. Oamenii lui Rizea au distribuit fotografiile cuplului pe reţele de socializare, numindu-i „o nouă familie de borfaşi”.

Cristian Rizea este cercetat penal într-un dosar pornit de poliţia din Chişinău în 2022 în baza plângerii lui Vladimir Dachi, liderul partidului pro-rus „Noi”.

Vladimir Dachi susţine că i-a dat lui Rizea 73.000 de euro pentru întreţinere şi 315.000 euro ca să-şi procure casa de pe strada Cireşilor din Chişinău. Iar conflictul dintre ei a început atunci când i-a cerut o recipisă pentru imobil.

Pe de altă pate, Rizea a declarat că a renunţat la prietenia cu Dachi pentru că acesta susţine invazia rusă în Ucraina.

„L-am cunoscut pe Rizea în mai 2021. Mi-a făcut cunoştinţă o rudă. Apoi mi-a cucerit încrederea de care a făcut abuz. I-am dat şi mai înainte bani, inclusiv pentru chiria apartamentului. Spunea că nu are nici ce să mânânce. Iar când am cerut măcar recipisă pentru casă, el m-a refuzat. Organele de drept se vor clarifica”, a declarat liderul partidului NOI.

Dachi, cu afaceri în Federaţia Rusă, a respins acuzaţiile lui Rizea că ar susţine războiul din Ucraina şi că ar propaga simbolurile războiului.

Fostul parlamentar român a încercat să candideze la parlamentare în Republica Moldova pe lista partidului NOI. El declara că este gata să bage mâna în foc pentru Dachi.

În urma plângerii depuse de Vladimir Dachi, pe numele lui Rizea a fost pornit dosar pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. Infracţiune care în Republica Moldova se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

Un alt dosar pornit de procurorii de la Chişinău pe numele lui Cristian Rizea este pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Dosarul a fost pornit în decembrie 2022 de către Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale.

Dintr-o ordonanţă privind prelungirea statutului de bănuit, reiese că, în perioada aflării în Republica Moldova, Cristian Rizea şi-a procurat mai multe bunuri cu mijloace financiare de provenienţă dubioasă. În timp ce Rizea nu avea surse legale de venit.

Pe lângă Belescu şi Dachi, Cristian Rizea este dator la zeci de moldoveni care l-au acţionat în instanţă pentru defăimare.

Totodată, fostul deputat PSD are de achitat mai multe amenzi contravenţionale.

Potrivit lui Vladimir Dachi, Rizea ar fi plătit pentru casa de pe strada Cireşilor 315.000 euro. După explozia preţurilor pe piaţa imobiliară în ultimii doi ani, casa lui Rizea de la Chişinău costă dublu.

Mai mult, în clădire s-ar afla mai multe tablouri, obiecte de artă şi mobilier scump, care ar putea fi vândute la licitaţie. Mai este şi automobilul de 115.000 de euro. Unii însă consideră că aceste buburi ar fi insuficiente pentru ca Rizea să scape de amenzi, datoriile materiale şi prejudiciile morale pe care le-a făcut în câţiva ani cât a stat la Chişinău.