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Poți să iei amendă imediat ce pleci de pe loc. Ce prevede Codul Rutier

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Poți să iei amendă imediat ce pleci de pe loc. Ce prevede Codul RutierSofer. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Poți să iei amendă de la polițiști imediat ce pleci de pe loc cu mașina, dacă nu o faci cum scrie în Codul Rutier. E una dintre cele mai ciudate reglementări, la care tinerii și începătorii sunt cei mai expuși.

Poți să iei amendă imediat ce pleci de pe loc

Patinarea roților la pornire, cunoscută și sub numele de „burnout”, a devenit un obicei frecvent printre șoferi, în special în rândul tinerilor. Deși pare un gest spectaculos, acesta este nu doar periculos, ci și sancționat de lege.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 (Codul Rutier), patinarea roților poate fi încadrată ca conducere neglijentă sau punere în pericol a siguranței traficului. Poliția Rutieră aplică de obicei amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, echivalentul a 2 sau 3 puncte amendă – adică 290 lei sau 435 lei.

Riscurile sunt multiple: pierderea aderenței pe carosabil, mai ales pe suprafețe umede, poate duce la pierderea controlului asupra vehiculului. Pe lângă pericolul de accident, patinarea cauzează uzură prematură a anvelopelor și a transmisiei, crescând costurile de întreținere.

De ce e periculoasă plecarea cu patinare

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că acest comportament este deosebit de periculos în zone aglomerate, intersecții sau pe drumuri cu trafic intens.

„Accelerarea bruscă și patinarea roților reduc timpul de reacție și pot crea situații imprevizibile pentru ceilalți participanți la trafic”, explică un ofițer de poliție rutieră.

Sancțiuni pentru șoferii care circulă pe banda de urgență

Sursa foto: colaj EVZ

În ultimii ani, polițiștii au intensificat controalele pe șoselele din marile orașe, mai ales în zonele unde tinerii obișnuiesc să își etaleze mașinile. Multe amenzi au fost date în urma sesizărilor venite de la cetățeni sau din imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Cum poți evita amenda pentru pornirea cu scârțâit

Pentru a evita sancțiunea și, mai important, un accident, șoferii sunt sfătuiți să accelereze progresiv, mai ales pe carosabil umed sau alunecos. Folosirea modurilor „Eco” sau „Normal” la pornire poate reduce semnificativ riscul de patinare.

Patinarea roților poate părea un gest inofensiv sau chiar cool în ochii unora, dar în realitate este un comportament care pune în pericol siguranța tuturor.

Respectarea regulilor de conducere preventivă și conștientizarea riscurilor rămân cele mai eficiente modalități de a evita atât sancțiunile contravenționale, cât și consecințele grave ale unui accident.

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