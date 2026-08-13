Calea ferată din România se află în fața unui moment critic. Activitatea feroviară din întreaga țară riscă să fie grav perturbată sau chiar oprită complet în perioada următoare. Semnalul de alarmă este tras de reprezentanții sindicali, care atrag atenția că angajații uneia dintre cele mai importante companii de stat se află la un pas de a nu își mai primi drepturile bănești.

Conform informațiilor furnizate de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, organizație afiliată la Blocul Național Sindical, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA se confruntă cu posibilitatea reală de a nu mai putea achita lefurile angajaților. Avertismentul vine în urma unei întrevederi oficiale desfășurate joi, 13 august 2026, între reprezentanții salariaților și conducerea administrativă a companiei.

În cadrul discuțiilor purtate la nivelul conducerii, sindicaliștilor li s-a adus la cunoștință că problema plăților este direct legată de cadrul legislativ și procedural actual. În lipsa adoptării Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2026–2030, compania nu dispune de cadrul necesar pentru a garanta virarea lefurilor către personal.

Sursa acestei probleme nu derivă din activitatea operatională a lucrătorilor, ci dintr-o serie de întârzieri administrative apărute la nivel guvernamental. Dosarul privind proiectul Contractului de activitate a fost returnat neavizat de către Ministerul Justiției. Motivul invocat de reprezentanții ministerului este că acest document nu poate primi undă verde legală înainte ca Guvernul să aprobe, prin Hotărâre de Guvern, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030.

„În cadrul întâlnirii de azi 13 august 2026 cu administrația CNCF «CFR» SA, reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026–2030, compania nu va putea asigura plata salariilor”, se arată în comunicatul Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

„Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului”, reclamă organizația sindicală.

Complexitatea situației este sporită de avertismentele juridice emise de specialiști. Ministerul Justiției a indicat că nerespectarea ordinii logice și legale de adoptare a actelor normative poate atrage consecințe grave. În cazul în care Contractul de activitate ar fi aprobat fără respectarea etapelor prealabile, există riscul iminent ca actul să fie suspendat și ulterior anulat de instanțele de contencios administrativ.

Această succesiune de impedimente birocratice a creat o stare de incertitudine profundă în rândul miilor de angajați care asigură zilnic funcționarea rețelei de transport pe șine.

„Am ajuns astfel într-o situație absurdă: statul are obligația să asigure funcționarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri și întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care țin calea ferată în funcțiune”, afirmă sindicaliștii.

Efectele neachitării veniturilor depășesc cadrul financiar al companiei și se pot transpune rapid într-o criză socială de amploare. Oprirea plăților ar afecta direct stabilitatea financiară a numeroase familii ale căror venituri depind exclusiv de munca prestata pe calea ferată.

Liderii de sindicat subliniază că nemulțumirea acumulată în rândul personalului poate degenera într-un conflict colectiv de muncă, cu posibilitatea ca angajații să își întrerupă voluntar activitatea dacă nu sunt plătiți.

„Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit și poate genera un conflict de muncă de amploare”, se precizează în comunicat.

„În cazul în care salariile nu vor fi achitate, există riscul real ca salariații să refuze continuarea activității, iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar”, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Un eventual blocaj în rețeaua feroviară administrată de CFR SA ar declanșa efecte de lanț asupra întregului sistem economic național. Întreruperea circulației trenurilor de călători și de marfă ar bloca operațiunile tuturor operatorilor feroviari, afectând aprovizionarea piețelor, lanțurile logistice comerciale și mobilitatea populației.

Reprezentanții salariaților menționează că avertismentele lor nu trebuie interpretate ca o amenințare directă, ci ca o prezentare lucidă a efectelor pe care le poate genera lipsa de reacție a autorităților.

„Nu amenințăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecința unei situații pe care salariații nu au creat-o”, transmite federația.

Pentru a preveni escaladarea crizei și stoparea traficului feroviar, organizația sindicală cere intervenția promptă a factorilor de decizie de la nivelul Executivului. Se solicită măsuri imediate pentru deblocarea circuitului de avizare al actelor și garantarea drepturilor salariale.

Sindicaliștii consideră inacceptabil ca întârzierile create de procedurile rigide dintre ministere să fie suportate de angajații care își îndeplinesc sarcinile zilnice.

„Solicităm Prim-ministrului României și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare și pentru garantarea plății integrale și la termen a salariilor”, se arată în comunicat.

„Nu este normal ca, după ce și-au făcut meseria, feroviarii să fie puși să aștepte salariile până când instituțiile statului termină de plimbat documentele între ele”, afirmă organizația sindicală.

„Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcționeze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj”, este mesajul transmis de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.