Primăria Capitalei a stabilit direcțiile pe care viitorii manageri ai Teatrului Excelsior, Teatrului de Animație „Țăndărică”, Operei Comice pentru Copii și Teatrului „Ion Creangă” trebuie să le urmeze în următorii patru ani. Caietele de obiective prevăd premiere noi, spectacole pentru categorii de public insuficient acoperite, tehnologii digitale, acces mai bun pentru persoanele cu dizabilități, activități în cartiere, dar și ținte clare privind veniturile proprii, sponsorizările și granturile.

Documentele elaborate pentru concursurile de management stabilesc atât obiective artistice, cât și administrative, sociale și financiare. Viitorii directori vor trebui să vină cu soluții pentru modernizarea infrastructurii, atragerea unor noi categorii de public și creșterea veniturilor proprii, în condițiile în care subvenția publică rămâne principala sursă de finanțare.

În cazul Teatrului Excelsior, strategia pusă pe masă de Primăria Capitalei se concentrează pe adolescenți și tineri adulți. Instituția ar trebui să realizeze minimum cinci premiere în fiecare an și să păstreze în repertoriu cel puțin 30 de titluri anual.

O atenție specială va fi acordată copiilor cu vârste între 11 și 14 ani. Minimum 20% dintre premierele anuale, dar nu mai puțin de un spectacol pe an, trebuie să se adreseze acestei categorii. Până la finalul mandatului, teatrul ar urma să producă cel puțin patru asemenea spectacole.

Dramaturgia românească trebuie susținută prin cel puțin o activitate non-repertorială pe an, precum lecturi sau rezidențe, dar și prin realizarea a minimum două spectacole în cei patru ani. Începând cu al doilea an, Excelsior trebuie să participe anual la cel puțin o activitate internațională și la minimum o coproducție sau colaborare cu sectorul independent ori cu alte instituții publice.

Numărul deplasărilor în turnee și festivaluri ar urma să crească de la minimum patru în primul an la cel puțin zece în anul al patrulea. Tot din anul al doilea, minimum un spectacol anual trebuie creat sau exploatat cu elemente digitale. Gradul de ocupare a sălii trebuie menținut la cel puțin 86%.

Pe componenta socială, viitorul manager va trebui să adapteze anual spectacole pentru persoanele cu deficiențe de văz și auz, astfel încât, la finalul mandatului, repertoriul să includă opt producții accesibilizate.

Programele pentru tinerii din medii defavorizate trebuie să ajungă la minimum 50 de beneficiari anual, începând din al doilea an, iar alte cel puțin 150 de persoane din grupuri vulnerabile trebuie să beneficieze în fiecare an de bilete gratuite.

Teatrul va trebui să încheie minimum zece parteneriate cu școli și licee și să realizeze zece proiecte în afara sediului anual.

În plus, sunt prevăzute minimum 15 evenimente pe an în cartierele Bucureștiului și cel puțin o activitate lunară la sediu pe teme relevante pentru publicul tânăr.

Planul include și obiective privind personalul. Cel puțin zece angajați trebuie să participe anual la programe de formare, iar fiecare actor din trupă trebuie distribuit sau implicat într-un proiect în fiecare an. Până în anul al patrulea, minimum 30% dintre actorii trupei ar trebui să aibă sub 35 de ani.

Primăria solicită și o schimbare în comunicarea instituției: minimum 40% dintre materialele de promovare trebuie adaptate limbajelor digitale folosite de publicul tânăr. În primul an trebuie făcut un audit integral al echipamentelor de lumini, sunet și digital, iar documentele de interes public trebuie publicate integral pe site și actualizate trimestrial.

Pentru infrastructură, viitorul manager trebuie să identifice din primul an soluții pentru depozitarea decorurilor și să modernizeze dotările tehnice cu grad ridicat de uzură.

Cel puțin 10% dintre echipamentele înlocuite trebuie să aibă caracter inovator. Sediul ar trebui să devină complet accesibil persoanelor cu dizabilități până în al treilea an, iar până atunci trebuie obținute și avizul, și autorizația ISU. Din punct de vedere financiar, veniturile proprii trebuie să reprezinte minimum 17% din buget în primul an și să urce la cel puțin 20% în anul al patrulea.

Până la finalul mandatului trebuie atrase aproximativ 959.000 de lei din parteneriate private sau valorificarea patrimoniului, echivalentul a minimum 10% din subvenția aferentă anului 2025.

Pentru Opera Comică pentru Copii, Primăria cere minimum patru premiere în fiecare an și cel puțin 20 de titluri active în repertoriu. Minimum 20% dintre premiere trebuie dedicate categoriilor 3+ și 7+ ani, fără a coborî sub un spectacol anual, iar în cei patru ani trebuie realizate cel puțin patru producții pentru aceste grupe de vârstă.

Creația românească va fi susținută prin minimum două activități anuale și cel puțin trei spectacole realizate pe librete românești pe durata mandatului.

Începând cu al doilea an sunt prevăzute colaborări internaționale și minimum un proiect anual cu sectorul independent. Până la finalul celor patru ani, Opera Comică trebuie să ajungă la minimum 12 deplasări naționale.

Totodată, trebuie creată o arhivă digitală, iar cel puțin un spectacol anual va integra componente digitale începând din anul al doilea.

Planul social prevede realizarea a cel puțin două spectacole noi pentru copii cu deficiențe sau neurodivergențe și accesibilizarea a minimum opt spectacole existente pentru persoanele cu probleme de vedere ori auz.

Minimum 100 de copii cu acces redus la cultură trebuie să beneficieze anual de programe educative, iar alți cel puțin 100 de beneficiari vulnerabili vor primi bilete gratuite în fiecare an. Viitorul manager trebuie să încheie minimum 40 de parteneriate pe an, începând din anul al doilea, cu școli, centre pentru protecția copilului sau centre de detenție pentru minori.

Programul „Opera Mobilă pentru Copii” trebuie să ajungă la minimum zece evenimente organizate în cartierele Capitalei până la finalul mandatului.

Cel puțin opt angajați trebuie să participe anual la formare profesională, iar din al doilea an instituția trebuie să atragă minimum patru studenți sau absolvenți în programe de internship. Și aici, cel puțin 40% dintre materialele de comunicare trebuie adaptate mediului digital.

În contextul planurilor de reabilitare a sediului, viitorul manager va avea obligația de a elabora încă din primul an o strategie de relocare. Minimum jumătate din repertoriul actual trebuie adaptat noului spațiu, iar alte patru activități vor trebui create special pentru acesta.

În ceea ce privește finanțarea, Opera Comică trebuie să mențină echilibrul dintre activitățile cu taxă și cele gratuite și să atragă sponsorizări, granturi europene și parteneriate private.

Minimum 150 de copii trebuie să beneficieze anual de activități gratuite, iar jumătate dintre atelierele din afara repertoriului trebuie oferite fără taxă.

La Teatrul de Animație „Țăndărică”, Primăria cere minimum două premiere în fiecare an și cel puțin 30 de titluri în repertoriul activ la finalul mandatului. Oferta trebuie extinsă către adolescenți și adulți, prin cel puțin un spectacol pe an dedicat acestor categorii.

Dramaturgia românească va fi susținută prin minimum o activitate non-repertorială anual și cel puțin două spectacole în cei patru ani. Până în anul al patrulea trebuie atrași minimum doi regizori sau scenografi recunoscuți, iar din al doilea an trebuie realizată anual cel puțin o coproducție sau un parteneriat cu alte instituții ori cu sectorul independent.

Gradul de ocupare a sălii trebuie menținut la minimum 90%. Una dintre direcțiile aparte este folosirea noilor tehnologii. Începând din anul al doilea, teatrul trebuie să organizeze minimum două activități pe an care utilizează tehnologii precum imprimarea 3D. Totodată, sunt prevăzute minimum zece participări sau evenimente outdoor pe an.

Deplasările naționale și internaționale trebuie să crească de la patru în primul an la minimum zece în anul al patrulea.

În fiecare an, „Țăndărică” trebuie să accesibilizeze minimum două spectacole pentru persoanele cu deficiențe de vedere și alte două pentru cele cu deficiențe de auz. La finalul mandatului, repertoriul ar trebui să includă 16 spectacole accesibilizate. Minimum 50 de persoane din medii defavorizate vor beneficia anual de programele instituției începând din al doilea an.

Teatrul trebuie să realizeze și minimum trei acțiuni pe lună în spitale, centre de plasament sau alte spații neconvenționale, în colaborare cu DGASPC. Sunt prevăzute și minimum zece parteneriate cu școli și grădinițe, zece proiecte în afara sediului și 15 evenimente pe an în cartierele Capitalei.

Minimum 15 angajați trebuie să participe anual la cursuri de specializare, iar fiecare actor trebuie implicat în cel puțin un proiect în fiecare an. Instituția trebuie să propună o revizuire a organigramei în primul an și să dezvolte anual un program de internship pentru cel puțin cinci absolvenți sau tehnicieni. Până în anul al treilea trebuie înlocuite toate dotările cu uzură ridicată, iar minimum 10% dintre cele noi trebuie să aibă potențial inovator.

Viitorul manager trebuie să clarifice și situația spațiului neutilizat din Calea Victoriei. În plan financiar, ținta este de minimum 20% venituri proprii în primul an și 22% în anul al patrulea. Din serviciile de imprimare digitală trebuie obținuți minimum 30.000 de lei în anul al doilea și 250.000 de lei până la finalul mandatului. În plus, resursele private sau internaționale atrase trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea subvenției anuale.

Pentru Teatrul „Ion Creangă”, Primăria stabilește minimum cinci premiere în fiecare an și cel puțin 25 de titluri în repertoriul activ. Instituția trebuie să acorde o atenție specială copiilor foarte mici, inclusiv segmentului 0-3 ani, și să promoveze dramaturgia românească.

Minimum două spectacole pe an trebuie să se bazeze pe texte ale autorilor români, iar anual vor fi organizate minimum patru activități de sprijin pentru creația autohtonă. Până la finalul mandatului, cel puțin opt spectacole trebuie realizate cu echipe de creație invitate.

Sunt prevăzute minimum 12 deplasări naționale în patru ani, dar și crearea unei arhive digitale. În anii 2-4 trebuie exploatate digital minimum două spectacole sau activități anual. Gradul de ocupare a sălii trebuie menținut la cel puțin 90%.

Strategia include și reluarea Festivalului Internațional „100, 1.000, 1.000.000 de Povești”. În cadrul evenimentului sunt prevăzute minimum cinci spectacole internaționale, trei mese rotunde și două ateliere. Prezența în festivaluri internaționale și în comunitățile românești din diaspora trebuie să crească de la minimum trei deplasări în primul an la cel puțin nouă în anul al patrulea.

În fiecare an trebuie încheiat și minimum un parteneriat cu universități vocaționale, pentru cel puțin zece studenți.

Teatrul „Ion Creangă” trebuie să producă cel puțin trei spectacole destinate copiilor cu diverse deficiențe și să accesibilizeze alte opt producții existente. Programele educaționale realizate pentru sălile de clasă trebuie să ajungă la minimum 100 de beneficiari anual. Pentru copiii din grupuri vulnerabile sunt prevăzute cel puțin 200 de bilete gratuite sau cu preț redus în fiecare an.

Până la finalul mandatului trebuie dezvoltate minimum patru parteneriate și patru proiecte cu servicii sociale, centre pentru protecția copilului sau centre de detenție pentru minori.

În cartiere sunt prevăzute cel puțin opt evenimente în cei patru ani. Pentru categoria 0-3 ani trebuie realizate minimum patru spectacole noi, iar instituția va elabora cel puțin patru caiete educaționale care să însoțească producțiile relevante.

În fiecare an, minimum opt angajați trebuie să participe la programe de formare. Fiecare actor trebuie distribuit într-o producție cel puțin o dată la doi ani și implicat anual într-un proiect din afara repertoriului.

Începând din anul al doilea, minimum patru studenți sau absolvenți trebuie atrași anual în activitățile teatrului. Și aici, cel puțin 40% din comunicare trebuie să utilizeze instrumente și limbaje digitale.

În primul an trebuie realizat auditul integral al dotărilor tehnice, iar pentru spațiile de depozitare trebuie elaborat un plan în primii doi ani. Din punct de vedere financiar, minimum 10% din venituri trebuie obținute din sponsorizări pentru evenimente importante, iar alte resurse din granturi europene și parteneriate private trebuie să ajungă la cel puțin 10% din valoarea subvenției totale în perioada anilor 2-4.

Prin aceste obiective, Primăria Capitalei le cere viitorilor manageri ai celor patru instituții să combine producția artistică cu digitalizarea, accesibilitatea, activitatea în comunitate și creșterea veniturilor proprii pe durata următorului mandat.