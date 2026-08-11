Primăria Sectorului 2 este în procedură de preluare a investiției de la Patinoarul „Mihai Flamaropol” de la Primăria Capitalei, a anunțat marți primarul Rareș Hopincă. Administrația locală vrea să finalizeze lucrările și să transforme complexul într-o arenă multifuncțională de aproximativ 5.000 de locuri, destinată atât competițiilor sportive, cât și evenimentelor artistice.

Rareș Hopincă a vorbit despre situația proiectului în cadrul unui eveniment organizat la baza sportivă Daco-Getica și a spus că transferul dintre cele două administrații este în desfășurare.

Primăria Sectorului 2 va putea analiza integral stadiul investiției abia după încheierea procedurii de predare-primire și după ce va intra în posesia documentației tehnice.

Primarul a explicat că administrația pe care o conduce a decis să preia proiectul pentru a putea continua și finaliza lucrările.

„Primăria Sectorului 2 a preluat investiția de la Patinoarul 'Flamaropol'. Suntem în procesul de predare-primire cu Primăria Municipiului București și l-am preluat dintr-un motiv foarte simplu: ca să finalizăm lucrările. Acolo va fi o arenă multifuncțională de aproximativ 5.000 de locuri, care va putea găzdui, alături de hochei, și alte tipuri de evenimente sportive sau chiar artistice. Despre acest proiect vă pot spune mai multe după ce vom face preluarea oficială a obiectivului și a documentației tehnice, când vom avea primele evaluări asupra graficului de implementare”, a declarat Rareș Hopincă.

Deocamdată, un calendar pentru continuarea șantierului și pentru finalizarea investiției nu poate fi stabilit.

Acesta va putea fi conturat după transferul oficial al obiectivului și după evaluarea documentelor tehnice de către Primăria Sectorului 2.

Planul prezentat de Rareș Hopincă prevede transformarea Patinoarului Flamaropol într-o arenă care să poată găzdui mai multe tipuri de evenimente.

Complexul ar urma să aibă aproximativ 5.000 de locuri și să fie folosit atât pentru hochei, cât și pentru alte competiții sportive.

În același spațiu ar putea fi organizate și evenimente artistice. Detaliile privind ritmul lucrărilor și termenul de finalizare vor fi stabilite după ce Sectorul 2 va prelua oficial proiectul și documentația aferentă.

Reconstrucția Patinoarului „Mihai Flamaropol” a început cu demolarea vechii arene, în 2016. În anii care au urmat, proiectul a trecut prin mai multe blocaje, schimbări de constructor și perioade în care lucrările au avansat foarte puțin sau șantierul a rămas aproape abandonat.

În 2025, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2 anunțaseră reluarea investiției și o finanțare comună pentru lucrările care mai trebuiau executate.

Ulterior, administrația Sectorului 2 a început demersurile pentru preluarea integrală a proiectului, pe fondul nemulțumirilor legate de ritmul lucrărilor. După finalizarea transferului, responsabilitatea pentru continuarea investiției și ducerea la capăt a construcției va reveni Primăriei Sectorului 2.