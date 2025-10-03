Primăria Sectorului 2 a anunțat că șoferii pot fi despăgubiți după furtună. Ce documente trebuie să depună

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat vineri că furtuna a provocat „pagube semnificative”, cu 33 de copaci doborâți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc. „Echipele noastre au intervenit încă din primele momente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanţul de până acum arată dimensiunea situaţiei: 33 copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. O dovadă în plus a faptului că spaţiul public trebuie întreţinut cu mult discernământ şi raţiune, pentru că pomii uscaţi sau netoaletaţi corect pot produce tragedii”, a mai adăugat acesta.

Hopincă a anunțat că persoanele afectate pot primi despăgubiri. „Înţeleg îngrijorarea cetăţenilor afectaţi. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a mai spus edilul.

Potrivit acestuia, locuitorii trebuie să:

Declare evenimentul în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Poliția Locală are obligația să realizeze fotografii și înregistrări care vor fi incluse în dosar;

Depună solicitarea de despăgubire în termen de cel mult 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune la sediul Primăriei Sectorului 2 sau online;

Pregătească documentele necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, actele de constatare și devizele de reparație.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

„Este extrem de important să respectaţi termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneţi cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat şi nu veţi putea beneficia de despăgubire, indiferent de situaţie”, a mai spus acesta.

Pompierii ISU București-Ilfov au avut, de joi seară până vineri la ora 10.00, 86 de intervenții pentru a înlătura distrugerile provocate de vântul puternic, iar dimineața acțiunile continuau pentru degajarea arborilor și stâlpilor căzuți sau aflați în pericol.

Pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste o mașină aflată în mers, iar una dintre cele două persoane din vehicul a fost rănită ușor.