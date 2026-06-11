Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torențiale, valabilă joi de la ora 12:00 până vineri la ora 10:00, în 17 județe din România.

Județele vizate sunt Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În aceste zone, meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h și izolat grindină de dimensiuni medii. Cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat peste 70 de litri pe metru pătrat, în intervale de una până la trei ore.

Pentru intervalul joi ora 10:00 până vineri la ora 10:00, ANM a emis și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică în județe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona de munte. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.