Val de furtuni peste România. Unde lovesc cele mai violente averse. Alertă ANM
- Maria Dima
- 11 iunie 2026, 10:37
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torențiale, valabilă joi de la ora 12:00 până vineri la ora 10:00, în 17 județe din România.
Codul portocaliu. Zonele vizate
Județele vizate sunt Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În aceste zone, meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h și izolat grindină de dimensiuni medii. Cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat peste 70 de litri pe metru pătrat, în intervale de una până la trei ore.
Cod galben pentru jumătate din țară
Pentru intervalul joi ora 10:00 până vineri la ora 10:00, ANM a emis și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică în județe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona de munte. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.