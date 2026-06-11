Vremea

Prognoza meteo, 11 iunie. Furtuni și ploi torențiale în aproape toată țara

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Prognoza meteo, 11 iunie. Furtuni și ploi torențiale în aproape toată țaraploaie / sursa foto: dreamstime.com
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Prognoza meteo pentru 11 iunie 2026 indică o accentuare a instabilității atmosferice în aproape toată România. Meteorologii ANM au anunțat ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase regiuni ale țării, în timp ce în București sunt așteptate averse și intensificări temporare ale vântului spre seară și pe timpul nopții.

Prognoza meteo, 11 iunie. Furtuni și ploi torențiale în aproape toată țara

Potrivit prognozei pentru intervalul 11 iunie 2026, ora 09:00 – 12 iunie 2026, ora 09:00, vremea va deveni în general instabilă, iar în regiunile din vestul, centrul și nordul țării temperaturile vor marca o scădere.

Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate în majoritatea zonelor. Vor fi perioade cu averse, multe dintre acestea având caracter torențial. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Vijeliile vor determina rafale cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 25-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50-60 l/mp.

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Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 34 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 11 și 19 grade.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, în intervalul 11 iunie 2026, ora 09:00 – 12 iunie 2026, ora 09:00, vremea va rămâne caldă, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența spre finalul zilei. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperatura maximă va atinge valori de 29-31 de grade, iar minima va coborî la 15-17 grade.

Mamaia Nord

Mamaia Nord. Sursa foto: Facebook/Primaria Navodari

Prognoza meteo pentru litoral

Pe litoral, vremea se va menține normală din punct de vedere termic și, în general, frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile maxime vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 17 și 19 grade.

Temperatura apei mării va avea valori între 19 și 22 de grade Celsius.

Vreme instabilă la munte

La munte, vremea va fi caracterizată de instabilitate atmosferică accentuată și de o răcire a aerului.

În majoritatea masivelor montane vor apărea înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină izolată și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 25-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50-60 l/mp.

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