Prognoza meteo, 28 iulie. Ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării. În timp ce locuitorii din vestul și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă, în nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare.

Cerul va prezenta înnorări temporare pe parcursul zilei. Vor fi averse slabe, însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în zonele montane, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș sau Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Diferențele de presiune vor genera intensificări ale vântului în mai multe zone. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi extrem de puternice, ajungând la 70…90 km/h. Intensificări temporare, dar cu viteze mai reduse, de 45…50 km/h, se vor înregistra și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. În restul teritoriului, vântul va sufla slab și moderat.

Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în Lunca Dunării. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În Capitală, atmosfera rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare, când vor fi posibile averse slabe, de 1…5 litri pe metrul pătrat, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar minima din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade.