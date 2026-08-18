Vremea se va răci accentuat în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor ajunge la 22 de grade.

Vântul va avea intensificări în timpul zilei, iar pe alocuri vor fi vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și în nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor depăși 80-90 km/h.

Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în Munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali și, pe arii restrânse, în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei.

Sunt așteptate ploi torențiale, cu cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat peste 20-25 l/mp, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm. Astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni.

Pe timpul nopții, vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 60-70 km/h. Pe litoral, vitezele vântului vor fi, în general, de 40-45 km/h.

În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge, în general, la 45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade, iar cea minimă se va situa între 15 și 18 grade.