Calendar creștin ortodox, 29 septembrie. Sfântul Chiriac Sihastrul

Sfântul Chiriac Sihastrul s-a născut la anul 448, în vremea împăratului Teodosie cel Mic, în Corint. Fiind nepot al Episcopului Petru al Corintului, încă de copil a fost hirotesit citeț al bisericii catedralei.

Sfântul Chiriac Sihastrul

La vârstă de optsprezece ani Chiriac ajunge la Ierusalim unde îl cunoaște pe Sfântul Eftimie, care, i-a prorocit că va ajunge un mare duhovnic.

Sfântul Efitimie l-a tuns în monahism trimițându-l totodată la Sfântul Gherasim de la Iordan. Aici Sfântul Chiriac a petrecut vreme de nouă ani.

După moartea Sfântului Gherasim s-a întors însă la Mănăstirea Sfântului Eftimie. După zece ani, fugind de slavă oamenilor, a sihastrit în locuri diferite, în cele din urmă stabilindu-se la Mănăstirea Sfântului Hariton. Sfântul Chiriac Sihastrul a spus despre sine că în toate zilele vieții lui lumina soarelui nu l-a văzut mâncând, nici a apus fiind el supărat pe cineva.

A fost cunoscut atât pentru nevointele sale cât și pentru darul facerii de minuni. Sinaxarul îl amintește că "puternic vindecător al bolnavilor, și blând mângâietor al celor întristați”. Sfântul Chiriac a fost și un mare luminator al Bisericii, Stâlp al Ortodoxiei, luptând mai ales împotriva ereziilor lui Origen.

Sfântul Chiriac Sihastrul s-a mutat la Domnul în anul 557.

- Sfinților 150 de Mucenici din Palestina;

- Sfintei Mucenițe Petronia;

- Sfintei Mucenițe Gudelia;

- Sfântului Mucenic Casdon și Casdoas;

Troparul Sfântului Cuvios Chiriac Sihastrul

Locuitor puștiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Chiriac. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşți, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la ține cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe ține; Slavă Celui Ce lucrează prin ține tuturor tămăduiri.

Sfântul Ier. FULGENŢIU, episcop de Atina (Italia, sec. ÎI); Sfinţii 80 de Mucenici din Bizanţ, în vremea lui Valens (sec. IV); Sfântul Mc. GARGAL din Persia, care a fost înainte vrăjitor şi s-a săvârşit bătut cu toiege (sec. IV); Sfântul Sf. Mc. FRATERNIE, episcop de Auxere (Franţa, +450); Sfânta Cuv. MĂRIA, pustnică din Palestina (+553); Sfinţii Cuv. CATOLD, ANNO şi DIETARD, monahi care au propovăduit în Germania (sec. VIII); Sfântul Ier. LIUTWIN, episcop de Trier (Germania, cca +713) Sfântul Cuv. ALARIC, pustnic din Elveţia (cca +975);

Sursă: CrestinOrtodox.ro