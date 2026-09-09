Social

Calendar Ortodox, 9 septembrie. Pomenirea Sfinților Ioachim şi Ana

Calendar Ortodox, 9 septembrie. Pomenirea Sfinților Ioachim şi Ana
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox. În fiecare an, la data de 9 septembrie, creștinii ortodocși îi pomenesc pe sfinții Ioachim şi Ana, invocați adesea în rugăciuni de cuplurile care nu reuşesc să aibă copii.

”Îi prăznuim în această zi pe sfinţii Ioachim şi Ana. Ca unii prin intermediul cărora noi toţi am aflat Mântuirea, pentru naşterea Preasfintei Stăpânei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea.

Sfântul Ioachim, fiul lui Barpatir, era din neamul regelui David, căruia Dumnezeu i-a rânduit ca Mântuitorul să se nască din urmaşii lui. Sfânta Ana era fiica lui Matan. Tatăl ei era din tribul lui Levi, iar mama era din tribul lui Iuda.

Prin post şi rugăciune, dar mai ales prin rânduiala lui Dumnezeu, ei au avut un copil la bătrâneţe, pe Fecioara Maria, Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu. Sfântul Ioachim a murit la ani după ce au avut copila, în vârstă de 80 de ani, după aducerea şi intrarea fiicei lui în Templul de la Ierusalim.

Sfânta Ana a murit la doi ani după sfântul Ioachim, ani pe care i-a petrecut în Templu cu fiica ei. Sfinţii Ioachim şi Ana sunt adesea invocaţi în rugăciuni de cuplurile care nu reuşesc să aibă copii.

Iar la 25 iulie prăznuim Adormirea sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Severian, care s-a săvârşit legându-i-se de picioare bolovani de piatră şi apoi spânzurat pe zid.

Calendar Ortodox. Sfântul Severian a fost mucenicit pentru Hristos

Sfântul Severian a fost mucenicit pentru Hristos în cetatea Sevastia (Sebastia) din Armenia în zilele guvernatorului Licius. În anii când creştinii erau persecutaţi de împăratul Licinius.

A fost descoperit creștin, pentru că îndemnase şi pe cei patruzeci de mucenici de la Lacul Sebastiei (prăznuiţi la 9 martie) spre nevoinţa muceniciei. Drept aceea, câteva luni mai târziu (în luna septembrie a aceluiaşi an 320) păgânii l-au adus şi pe el în faţa judecătorului. Pentru vina de a fi mărturisit credinţa creştină.

L-au supus la multe chinuri. Iar mai apoi l-au agăţat pe zidul cetăţii Sebastiei, şi îngreunându-i picioarele şi grumazul cu bolovani mari de piatră, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu”.

 

Stiri calde

11:24 - Naufragiul ascuns de regimul lui Ceaușescu, în 17 rânduri între „Sport” și „Fapt Divers”
11:14 - Putin, tot mai izolat de realitatea din Rusia. O nouă mobilizare, panică în țară
11:13 - Fragment de dronă, găsit pe plaja de la Corbu
11:09 - Provocarea lui Cristian Chivu în Liga Campionilor: analiza cotelor lui Inter Milano după înfrângerea cu Real Madrid
11:01 - Șeful CJ Vaslui, audiat la DNA. Ce legătură are întâlnirea din 2025 cu dosarul lui Fănel Bogos
10:49 - Celebrul cântăreț Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. O clinică din Atena, anchetată
10:39 - Ce dezvăluie Guvernul de la Chișinău despre avionul lui Zelenski și alerta de dronă
10:27 - Vremea se schimbă radical în România. Caniculă și furtuni în mai multe regiuni

HAI România!

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Calculul secret al lui Lavrov

Calculul secret al lui Lavrov

Proiecte speciale