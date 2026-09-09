Calendar Ortodox, 9 septembrie. Pomenirea Sfinților Ioachim şi Ana

Din cuprinsul articolului Calendar Ortodox. Sfântul Severian a fost mucenicit pentru Hristos

Calendar Ortodox. În fiecare an, la data de 9 septembrie, creștinii ortodocși îi pomenesc pe sfinții Ioachim şi Ana, invocați adesea în rugăciuni de cuplurile care nu reuşesc să aibă copii.

”Îi prăznuim în această zi pe sfinţii Ioachim şi Ana. Ca unii prin intermediul cărora noi toţi am aflat Mântuirea, pentru naşterea Preasfintei Stăpânei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea.

Sfântul Ioachim, fiul lui Barpatir, era din neamul regelui David, căruia Dumnezeu i-a rânduit ca Mântuitorul să se nască din urmaşii lui. Sfânta Ana era fiica lui Matan. Tatăl ei era din tribul lui Levi, iar mama era din tribul lui Iuda.

Prin post şi rugăciune, dar mai ales prin rânduiala lui Dumnezeu, ei au avut un copil la bătrâneţe, pe Fecioara Maria, Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu. Sfântul Ioachim a murit la ani după ce au avut copila, în vârstă de 80 de ani, după aducerea şi intrarea fiicei lui în Templul de la Ierusalim.

Sfânta Ana a murit la doi ani după sfântul Ioachim, ani pe care i-a petrecut în Templu cu fiica ei. Sfinţii Ioachim şi Ana sunt adesea invocaţi în rugăciuni de cuplurile care nu reuşesc să aibă copii.

Iar la 25 iulie prăznuim Adormirea sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Severian, care s-a săvârşit legându-i-se de picioare bolovani de piatră şi apoi spânzurat pe zid.

Sfântul Severian a fost mucenicit pentru Hristos în cetatea Sevastia (Sebastia) din Armenia în zilele guvernatorului Licius. În anii când creştinii erau persecutaţi de împăratul Licinius.

A fost descoperit creștin, pentru că îndemnase şi pe cei patruzeci de mucenici de la Lacul Sebastiei (prăznuiţi la 9 martie) spre nevoinţa muceniciei. Drept aceea, câteva luni mai târziu (în luna septembrie a aceluiaşi an 320) păgânii l-au adus şi pe el în faţa judecătorului. Pentru vina de a fi mărturisit credinţa creştină.

L-au supus la multe chinuri. Iar mai apoi l-au agăţat pe zidul cetăţii Sebastiei, şi îngreunându-i picioarele şi grumazul cu bolovani mari de piatră, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu”.