Trapperul Ian, pe numele său Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri după ce a urinat pe scenă, în timpul unui concert susținut la Arenele Romane din București. Acesta fusese reținut duminică pentru 24 de ore, în urma incidentului care a provocat numeroase reacții în mediul online.

Incidentul a avut loc vineri, 2 octombrie, la concertul susținut de Ian și Azteca la Arenele Romane, eveniment care a marcat începutul turneului național al celor doi artiști. În imaginile filmate de spectatori, Ian apare la marginea scenei în timp ce urinează, iar spectacolul continuă.

Filmările au fost distribuite rapid pe rețelele sociale și au generat numeroase reacții. În timp ce mai multe persoane au criticat gestul artistului, Oscar a ales să îi ia apărarea public.

Poliția Capitalei s-a autosesizat în urma imaginilor apărute online. Ian a fost chemat la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, în cadrul verificărilor privind o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

În contextul reacțiilor apărute după incident, Oscar, pe numele său Ștefan Căpraru, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care ironizează amploarea reacțiilor provocate de gestul lui Ian și folosește hashtagul „#freeian”.

„Vă dați seama. Ați salvat România. Nu e ca și cum ar exista alte probleme mai mari, dar, bineînțeles, faptul că s-a pi**t pe scena aia este problema cea mai mare și cea care contează. N-am ce să mai zic, sincer. Eliberați-l”, a scris Oscar.

Reacția lui Oscar are loc în contextul unei relații artistice mai vechi cu Ian. Cei doi au colaborat de-a lungul timpului, au lansat împreună piese și au împărțit scena în mai multe rânduri.

Ian a avut, de asemenea, un rol important în parcursul muzical al lui Oscar. La concertul susținut de Oscar la Arenele Romane în 2024, Ian a apărut în mai multe momente ale spectacolului.

Oscar este unul dintre artiștii cunoscuți ai noii generații de trap din România, iar colaborarea sa cu Ian este una dintre cele care i-au apropiat pe cei doi și în plan profesional.