Judecătorul de drepturi și libertăți de la ÎCCJ, menține măsura arestării preventive fată de inculpații Ștefan Gigi Valentin, Niță Teodor și Learciu Dumitru Daniel. Update

Update 16:23. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a hotărât joi, 5 noiembrie 2026, ca Ștefan Gigi Valentin, Niță Teodor și Learciu Dumitru Daniel să rămână în arest preventiv. Magistrații au respins solicitările formulate de cei trei inculpați, care au cerut revocarea măsurii sau înlocuirea acesteia cu arest la domiciliu ori control judiciar.

Decizia nu este definitivă.

ÎCCJ în dosarul nr 2027/1/2026/a1.2

Detalii soluţie: În baza art. 348 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. (2) şi (4) Cod procedură penală, menține măsura arestării preventive faţă de inculpaţii: - Ștefan Gigi Valentin, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influen?ă, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (privind relația infracțională cu inculpatul Learciu Dumitru) şi trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (privind relația infracțională cu Cartali Mihale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal; - Niță Teodor, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, șantaj, prev. de art. 207 alin. (1) şi (3) Cod penal rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, uzurparea funcției, prev. de art. 300 Cod penal și cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. (2) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi - Learciu Dumitru Daniel, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 292 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de revocare şi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulate de inculpații Ștefan Gigi Valentin, Niță Teodor şi Learciu Dumitru Daniel. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 5 noiembrie 2026.

Fostul procuror șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și procurorul Teodor Niță de la aceeași unitate de parchet află, în 5.10.2026, după orele 12, dacă vor fi sau nu eliberați din arestul preventiv în care se află din data de 15 mai 2026. Ei au fost trimiși în judecată zilele trecute, înainte de a se împlini șase luni de arest preventiv, instanța fiind cea care poate prelungi acum acestă măsură.

Verificarea celor două măsuri va fi făcută de un judecător cu ștate vechi la instanța supremă, Iulian Dragomir. Acesta va stabili dacă se impune eliberarea din arestul preventiv a celor doi procurori acuzați de corupție, precum și a lui Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța și director al Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Learciu a fost arestat ulterior în acest dosar, unde mai există un al patrulea inculpat, Cartali Mihale.

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată alături de Dumitru Daniel Learciu și de Cartali Mihale, de Marius Iacob, procuror șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Judecătorul Iulian Dragomir a făcut, zilele trecute, cerere de abținere, care i-a fost respinsă. EVZ a aflat care a fost motivul abținerii. Iulian Dragomir a fost coleg de grupă în facultate, în perioada 1987-1991 cu Teodor Niță. Completul care a judecat abținerea a considerat că acesta nu e motiv de abținere, întrucât în magistratură există nenumărate cazuri de acest gen, iar impartialitatea unui judecător nu poate fi pusă la îndoială doar de acest aspect, neexistând dovezi de prietenie între cei doi.

Conform actului de sesizare a instanței, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, în formă continuată (4 acte materiale), privitor la relația infracțională cu inculpatul Learciu Dumitru și trafic de influență privitor la relația infracțională cu Cartali Mihale. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă. Dumitru Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, în formă continuată (4 acte materiale), iar Cartali Mihale este bănuit de cumpărare de influență.

Potrivit rechizitoriului, ancheta în dosar a pornit la data de 28 noiembrie 2025, când la nivelul Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost întocmit procesul-verbal de sesizare din oficiu din care rezultă suspiciuni cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, constinduindu-se cauza penală cu nr. 85/76/P/2025.

”Din conținutul sesizării reiese că magistrații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori, iar, în caz contrar, aceștia din urmă procedând la atribuirea unor calități procesuale (suspect/inculpat) persoanelor vizate, urmată chiar și de trimiterea în judecată a persoanelor puse sub acuzare“.

Ulterior, la dosarul astfel constituit au fost reunite mai multe dosare penale privindu-i pe magistrații Niță Teodor și Ștefan Gigi Valentin. Cei doi magistraí au fost arestați preventiv la jumătatea lunii mai 2026 și trimiși în judecată la începutul lunii noiembrie 2026.

Prin trimiterea în judecată, Parchetul General al României a făcut următoarele solicitări:

· menținerea măsurii arestării preventive față de magistrații Gigi Valentin Ștefan, Teodor Niță și Dumitru Daniel Learciu, măsură prelungită până la data de 10 noiembrie 2026, inclusiv

· deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate luată față de magistrații Ștefan, Niță și Learciu, în situația pronunțării unei soluții de condamnare la pedeapsa închisorii

· menținerea măsurii asigurătorii instituite

· confiscarea specială a sumei de 110.000 de euro, indisponibilizată ca urmare a instituirii măsurii sechestrului asigurător, odată cu pronunțarea soluției asupra fondului cauzei

Mai mult, Parchetul General a solicitat instanței obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, „proporțional cu gravitatea și întinderea activității infracționale manifestate, care au determinat și cadrul procesual și culpa în raport de cheltuielile judiciare ocazionate și achitate de stat, în cuantum total de 15.600,01 lei după cum urmează:

· 6.000 lei pentru inculpatul Ștefan Gigi Valentin,

· 6.000 lei pentru inculpatul Niță Teodor,

· 2.000 lei pentru inculpatul Learciu Dumitru Daniel,

· 1.600,01 lei pentru inculpatul Cartali Mihale

Apărarea va avea, în fața instanței, mai multe argumente pentru a încerca să obțină pentru cei doi inculpați o măsură mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar.

Avocata Cosmina Georgiana Popa, apărător al procurorului Teodor Niță a declarat, exclusiv pentru EVZ, care sunt aceste argumente ce vor fi susținute în fața judecătorului Iulian Dragomir: