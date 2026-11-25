Gabriel Tamaș, plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei, ar fi provocat un nou incident după ce a fost dus la secția de Poliție. Fostul internațional ar fi înjurat agenții care îl supravegheau și ar fi încercat să se repeadă asupra lor, deși avea mâinile încătușate. În timpul altercației, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, lovindu-se la arcadă.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Gândul, incidentul s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, după ce Tamaș a fost implicat într-o altercație cu doi bărbați în Centrul Vechi. Unul dintre aceștia ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce ar fi suferit o comoție ușoară.

După ce l-au imobilizat, polițiștii l-au transportat la sediul Secției 27. Acolo, fostul fotbalist ar fi fost așezat pe un scaun, cu mâinile încătușate, în timp ce un agent îl supraveghea.

Potrivit surselor citate, Tamaș l-ar fi insultat în mod repetat pe polițist, după care s-ar fi ridicat brusc și ar fi încercat să se repeadă asupra agenților. Deși nu își putea folosi mâinile, fostul sportiv ar fi fost dificil de imobilizat.

În timpul intervenției, acesta s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, lovindu-se la nivelul arcadei. În momentul în care a părăsit secția, avea urme de sânge pe față.

Ulterior, Gabriel Tamaș ar fi plecat pe jos. Pe drum, un șofer care l-ar fi recunoscut s-a oferit să îl transporte cu mașina. Inițial, fostul fotbalist i-ar fi cerut să îl ducă la Brașov, însă s-ar fi răzgândit și ar fi ales să meargă la Predeal, la un prieten. Potrivit surselor citate, acesta nu ar fi vrut ca soția și fiica sa să îl vadă în starea respectivă.

După apariția unor informații potrivit cărora fostul fotbalist ar fi fost bătut în secția de Poliție, ar fi fost efectuate verificări pentru clarificarea incidentului.

Sursele judiciare citate de Gândul au susținut că verificările nu au indicat că Gabriel Tamaș ar fi fost victima vreunui abuz din partea polițiștilor. În schimb, acesta a fost sancționat cu o amendă de 2.000 de lei pentru comportamentul agresiv și limbajul folosit la adresa agenților.

Ulterior, când a fost chemat din nou la Secția 27, fostul internațional și-ar fi cerut scuze polițiștilor pentru felul în care s-a comportat și pentru injuriile adresate acestora.

Nu este prima dată când Gabriel Tamaș ajunge în atenția polițiștilor bucureșteni după un episod petrecut pe fondul consumului de alcool.

În 2013, pe vremea când era încă fotbalist activ, acesta ar fi spart un geam termopan al unui bloc de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, după o noapte în care consumase alcool în Centrul Vechi.

Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, după ce a fost ridicat de polițiști și dus la secție, Tamaș ar fi continuat să provoace scandal. La un moment dat, s-ar fi dezbrăcat, într-un gest prin care și-ar fi manifestat disprețul față de polițiști și față de autoritatea acestora.

Gabriel Tamaș a fost reținut după ce, vineri dimineață, 20 noiembrie, a fost chemat la Secția 27 de Poliție pentru audieri, în dosarul în care este cercetat pentru loviri sau alte violențe.

În aceeași zi, Judecătoria Sectorului 3 a dispus plasarea fostului internațional în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este continuată de polițiștii Secției 27, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.