Trapperul IAN este vizat de cercetări după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert susținut în București. Momentul a fost filmat și distribuit în mediul online, unde mai mulți utilizatori au criticat comportamentul artistului, pe care l-au catalogat drept „profund neadecvat”. Incidentul a ajuns în atenția Poliției Capitalei după ce imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare. Conform celor mai recente informații, acesta ar fi fost reținut pentru 24 de ore.

O persoană a formulat o sesizare prin care a solicitat efectuarea unor verificări cu privire la comportamentul artistului, identificat drept Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele de scenă IAN.

„Vă adresez prezenta sesizare şi vă solicit respectuos să dispuneţi, cu celeritate, verificările legale care se impun cu privire la comportamentul numitului Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele «IAN», în cadrul unui eveniment public (…) Persoana menţionată ar fi manifestat un comportament profund neadecvat în timpul evenimentului, constând în faptul că ar fi urinat pe scenă, în prezenţa publicului, inclusiv a unor copii şi femei”, a reclamat persoana care a distribuit imaginile în mediul online.

Polițiștii Secției 14 din București s-au sesizat din oficiu cu privire la o faptă care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

În urma verificărilor, oamenii legii l-au identificat pe artist și l-au invitat la sediul secției de poliție pentru audieri și verificări.

Trapperul ar fi fost reținut de oamenii legii, potrivit Hotnews.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secţiei 14 Poliţie, în vederea efectuării de verificări şi audieri. În continuare, poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun.