Mike Love, cofondator și solist al formației americane The Beach Boys, a murit sâmbătă, 28 noiembrie, la vârsta de 85 de ani. Artistul, care a participat la realizarea unor piese precum „California Girls” și „Good Vibrations”, își redusese aparițiile pe scenă în ultimele luni, din cauza problemelor de sănătate. Ultimul său concert a avut loc în luna octombrie, la Nashville.

Reprezentanta de presă a artistului, Katie Altman, a confirmat decesul și a transmis că muzicianul și-a petrecut ultimele clipe alături de familie, potrivit informațiilor publicate de Variety.

Locul în care a murit artistul și cauza decesului nu au fost făcute publice imediat. În mesajul transmis presei, reprezentanta muzicianului a amintit contribuția acestuia la cultura americană și influența pe care a avut-o asupra mai multor generații de artiști.

Starea de sănătate a solistului The Beach Boys devenise un motiv de îngrijorare pentru fani încă din timpul verii.

În luna iulie, dificultățile întâmpinate de muzician au fost vizibile în timpul concertelor de la Hollywood Bowl. Mai multe spectacole din programul formației au fost ulterior anulate, pentru a-i permite artistului să se recupereze.

Mike Love a mai susținut doar două concerte după această pauză, interpretând piesele de pe scaun. Ultimul spectacol la care a participat a avut loc pe 10 octombrie, la Ryman Auditorium din Nashville.

Înaintea concertului, actorul John Stamos, unul dintre apropiații artistului și colaborator al trupei, a publicat un mesaj în care și-a exprimat temerea că aceea ar putea fi ultima lor apariție împreună pe scenă.

Născut pe 15 martie 1941, la Los Angeles, Mike Love și-a petrecut copilăria în California. A înființat formația The Beach Boys împreună cu verii săi, Brian, Dennis și Carl Wilson, și cu Al Jardine. Cunoscută inițial sub denumirea The Pendletons, trupa a devenit una dintre cele mai populare formații americane ale anilor ’60, după semnarea unui contract cu casa de discuri Capitol Records.

Muzicienii au devenit cunoscuți pentru cântecele inspirate de cultura surfingului, automobile, plajele Californiei și preocupările tinerilor din acea perioadă.

Împreună cu Brian Wilson, Mike Love a participat la realizarea unor melodii precum „Surfin’ Safari”, „California Girls”, „Fun, Fun, Fun”, „I Get Around” și „Good Vibrations”. În numai patru ani, între 1962 și 1966, The Beach Boys au avut 13 melodii care s-au clasat în primele zece poziții ale topurilor muzicale din Statele Unite.

Mike Love s-a remarcat atât prin vocea sa, cât și prin contribuția la aranjamentele vocale care au individualizat stilul formației.

Succesul comercial al formației a fost însoțit de divergențe între membrii acesteia, mai ales după ce Brian Wilson a început să exploreze alte stiluri muzicale. Lansarea albumului „Pet Sounds”, în 1966, a marcat îndepărtarea grupului de direcția muzicală abordată în primii ani de activitate. Mike Love s-a numărat printre membrii care au avut rezerve în privința noii orientări artistice.

Neînțelegerile au continuat în perioada înregistrării albumului „Smile”, proiect abandonat în 1967 și ale cărui materiale au fost valorificate ulterior în diferite formule. Pe măsură ce Brian Wilson și-a redus participarea la turnee, Mike Love a preluat un rol tot mai important în concertele susținute de The Beach Boys.

În 1993, artistul l-a acționat în instanță pe Brian Wilson pentru recunoașterea contribuției sale la realizarea mai multor melodii. În urma demersului juridic, Love a obținut recunoașterea calității de coautor pentru peste 30 de cântece, precum și aproximativ două milioane de dolari din drepturi de autor restante.

The Beach Boys au revenit în fruntea clasamentelor muzicale din Statele Unite în 1988, odată cu lansarea melodiei „Kokomo”. Cântecul a făcut parte din coloana sonoră a filmului „Cocktail”, în care rolul principal a fost interpretat de Tom Cruise.

Mike Love s-a numărat printre compozitorii piesei și a asigurat interpretarea vocală principală.

Formația nu mai ocupase prima poziție în clasamentele americane din 1966, când lansase melodia „Good Vibrations”. Tot în 1988, membrii The Beach Boys au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame, pentru contribuția lor la dezvoltarea muzicii americane. După decesul lui Carl Wilson, în 1998, Mike Love și-a continuat activitatea concertistică sub numele The Beach Boys, împreună cu Bruce Johnston și alți instrumentiști.

Aniversarea a 50 de ani de existență a formației a prilejuit, în 2012, reunirea mai multor membri ai grupului. Muzicienii au înregistrat un nou album și au plecat într-un turneu aniversar. Materialul discografic, intitulat „That’s Why God Made the Radio”, a ocupat locul al treilea în clasamentele americane, devenind unul dintre cele mai importante succese comerciale ale formației din ultimele decenii.

Reuniunea a fost însă temporară, iar divergențele dintre artiști au continuat. Mike Love a revenit ulterior la formula de concert cu care activase înaintea proiectului aniversar. Artistul și-a continuat cariera pe scenă timp de peste șase decenii, participând la concertele The Beach Boys inclusiv în anul în care a împlinit 85 de ani.

Mike Love lasă în urmă nouă copii și pe soția sa, Jacqueline.