Veruschka, celebrul model german care a cucerit lumea modei în anii ’60 și ’70 și a devenit cunoscută și pentru aparițiile sale în filme precum „Blow-Up” și „Casino Royale”, a murit la vârsta de 87 de ani. Vestea dispariției sale a fost confirmată de un membru al familiei pentru publicația germană Bild. Potrivit informațiilor transmise, aceasta s-a stins din viață acasă, înconjurată de familie și prieteni.

Pe numele său real Vera von Lehndorff, Veruschka a fost una dintre cele mai recognoscibile figuri ale modei internaționale din a doua jumătate a secolului XX. Cu o siluetă înaltă, trăsături distinctive și o prezență scenică aparte, modelul german a redefinit standardele frumuseții și a devenit rapid o figură emblematică a industriei fashion.

De-a lungul carierei, a apărut pe copertele unor reviste prestigioase, inclusiv Vogue, și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți creatori de modă ai vremii. Printre designerii care au considerat-o o muză s-au numărat Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent și Valentino. Personalitatea sa nonconformistă și capacitatea de a-și transforma corpul în adevărate compoziții artistice au făcut-o să iasă în evidență într-o industrie extrem de competitivă.

Moartea sa a fost urmată de numeroase mesaje de omagiu. Franco Rubartelli, fotograful și fostul său partener, a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în care a descris-o drept o femeie elegantă, sensibilă și curajoasă. Acesta a subliniat că frumusețea ei nu se limita la ceea ce surprindea aparatul foto, ci ajungea până în sufletul celor care o priveau.

Și publicația Vogue a evidențiat originalitatea modelului, remarcând faptul că Veruschka nu a încercat niciodată să păstreze o singură imagine a frumuseții sale. Dimpotrivă, abilitatea de a-și contorsiona corpul în poziții neobișnuite și de a experimenta constant a transformat-o într-o prezență memorabilă în fotografia de modă.

Dincolo de podiumuri și ședințe foto, Veruschka și-a construit și o carieră cinematografică. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel din „Blow-Up”, thrillerul regizat de Michelangelo Antonioni și lansat în 1966, în care a interpretat o versiune a propriei persoane, alături de David Hemmings.

Publicul mai tânăr a putut să o recunoască și în producția „Casino Royale”, din 2006, unde a avut o scurtă apariție în rolul unei jucătoare de poker.

Prin stilul său inconfundabil, colaborările cu marii designeri și aparițiile memorabile din cinematografie, Veruschka lasă în urmă o moștenire importantă. Numele său rămâne legat de o perioadă în care moda a început să depășească granițele convenționalului, iar ea a fost una dintre femeile care au contribuit decisiv la această transformare.