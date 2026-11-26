Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat după un nou atac al liderei partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa românilor din Germania. Politiciana a afirmat, într-un discurs susținut miercuri în Bundestag, că familii întregi din România și Bulgaria trăiesc „regește” din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Rareș Bogdan a acuzat-o că folosește comunitatea românească drept țap ispășitor pentru problemele economice și sociale ale Germaniei.

Europarlamentarul a susținut că Alice Weidel ignoră contribuția românilor la economia germană, precum și taxele și contribuțiile sociale plătite de aceștia.

„Un oxiur german (nu e ăla, copii, e tanti Alice Weidel!) confundă balconul cu Balcanul și jignește din nou românii, pe care-i consideră paraziți. Nimic nou. Ascultă, duduie! 1,4 milioane de români muncesc în Germania, nu întind mâna! Ei alimentează bugetul, plătesc taxe, asigurări sociale. Și leafa ta”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Europarlamentarul a criticat argumentele folosite de lidera AfD, susținând că aceasta confundă drepturile cetățenilor Uniunii Europene cu situația imigranților ilegali și a solicitanților de azil.

„Dacă un student în primul an de la Politologie ar analiza spusele liderei AfD ar descoperi că sunt pline de contradicții logice și matematice. Confundă cetățenii UE, care au drept de liberă circulație și muncă, cu imigranții ilegali și solicitanții de azil, folosește o cifră microscopică la nivel de buget (3 milioane de euro) ca pe o apocalipsă financiară și inventează mitul absurd al vieții regești din alocații”, a afirmat acesta.

Rareș Bogdan a susținut că politiciana germană prezintă selectiv cheltuielile sociale și ignoră contribuțiile românilor la bugetul Germaniei.

„«Paraziții» de care vorbește această profitoare urâtă își hrănesc gazda. Adică plătesc taxe în sectoarele deficitare ale Germaniei! Piromana strigă foc! Mâna mușcă exact brațul care îi ține economia în picioare! Adună cifrele care îi convin electoral, dar uită să treacă în contabilitatea urii miliardele de euro colectate din contribuțiile muncitorilor”, a scris europarlamentarul.

Acesta a acuzat-o pe Alice Weidel că folosește comunitatea românească pentru a obține capital electoral și pentru a alimenta ostilitatea față de străini.

„Vânează voturi pe seama unei comunități deja vulnerabile mediatic – cât de ieftin! Își construiește inamici imaginari pentru a-și mobiliza electoratul prin frică! N-are soluții pentru criza economică a propriei țări, deci inventează un hoț străin”, a transmis Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a făcut apoi o paralelă între discursul politic al liderei AfD și metodele de propagandă folosite în anii '30, invocând identificarea unui țap ispășitor și generalizarea acuzațiilor asupra unei comunități întregi.

„Manualul demagogiei nu e nou. Metoda de a arăta un țap ispășitor, repetiția unei minciuni, generalizarea colectivă sunt trase la indigo după anii 30 chiar în locul în care ar fi trebuit să fie învățată lecția istoriei: Bundestagul. O rețetă sinistră și familiară. Chiar a chiulit de la cele mai importante lecții ale propriei istorii?”, a scris acesta.

Rareș Bogdan a invocat și principiul propagandei totalitare potrivit căruia o minciună exagerată, repetată suficient de des, poate ajunge să fie crezută.

„Principiul clasic al propagandei totalitare spunea că o minciună trebuie să fie suficient de gogonată ca oamenii să creadă că nimeni n-ar avea tupeul să o inventeze. A susține în plenul Parlamentului că în România se trăiește regește din alocațiile Germaniei este aplicarea la virgulă a acestui manual”, a afirmat europarlamentarul.

Acesta a continuat criticile la adresa liderei AfD, acuzând-o că readuce în discursul politic strategia de a identifica vinovați pentru problemele societății germane.

„Alice Weidel a scos de la naftalină vechea mașinărie de fabricat vinovați. Cel mai ieftin truc din istoria propagandei. Asta este Germania pe care o visează panarama, pe care vrea să o pună la picioarele lui Putin?”, a mai scris Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a adus în discuție proiectul Neptun Deep din Marea Neagră și interesele energetice ale Rusiei. Rareș Bogdan a susținut că o Românie puternică și independentă energetic ar afecta planurile Kremlinului de a-și recăpăta influența asupra pieței energetice europene:

„Miza acestui linșaj mediatic nu sunt alocațiile, ci gazele din Neptun Deep. O Românie puternică și independentă energetic strică definitiv calculele Rusiei de a-și recăpăta monopolul asupra Europei. Gazele din Marea Neagră amenință să scoată definitiv Europa de sub șantajul energetic al Kremlinului, fostul șef al robinetului. Așa că planul conține directiva demonizării României, vulnerabilizării ei în ochii opiniei publice occidentale exact prin vocile care cântă mereu pe partitura Moscovei”.

Europarlamentarul și-a încheiat mesajul printr-un apel la respingerea ideii că asemenea declarații ar fi simple coincidențe: „Să nu credeți în coincidențe! Nu există așa ceva!”.

În discursul susținut miercuri în Bundestag, Alice Weidel a afirmat că plățile pentru alocațiile copiilor care locuiesc în afara Germaniei au crescut de zece ori în câțiva ani, depășind jumătate de miliard de euro anual.

Lidera AfD a pus sub semnul întrebării inclusiv existența unora dintre acești copii.

„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe prea bine dacă acești copii există cu adevărat”, a afirmat Weidel.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, a mai spus politiciana, criticând politica economică, socială și de migrație a guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Weidel a cerut restrângerea accesului la ajutoarele sociale, controale mai stricte la granițe și intensificarea expulzărilor persoanelor care nu au drept de rezidență în Germania.

La 28 octombrie, într-o postare pe platforma X, aceasta susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris Alice Weidel.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar despre cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referiri directe la prestațiile acordate imigranților din România.