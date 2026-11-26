Președintele Nicușor Dan participă joi, 26 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, unde vor avea loc negocieri privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Înaintea deplasării, șeful statului a stabilit, împreună cu reprezentanții a patru ministere, poziția pe care România o va susține în discuțiile cu partenerii europeni.

Programul președintelui Nicușor Dan la Bruxelles începe la ora 10:15, cu întâlnirea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care șeful statului o va prezida împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Potrivit agendei oficiale, reuniunea va avea loc în Clădirea Europa, din capitala Belgiei.

De la ora 11:00, președintele României va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Agenda șefului statului mai cuprinde participarea la Euro Summit, organizat în format incluziv, la întâlnirea membrilor Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și la un dejun de lucru în format UE-27.

Înaintea reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a discutat miercuri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Agriculturii.

Șeful statului a declarat că, în cadrul întâlnirii, a fost stabilită poziția României privind viitorul buget comunitar, după consultări inclusiv cu reprezentanții mediului privat și ai societății civile.

„Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că demersurile desfășurate împreună cu Guvernul și celelalte părți implicate vizează obținerea unei alocări financiare cât mai mari pentru România în perioada 2028–2034, astfel încât țara să dispună de fondurile necesare pentru proiectele sale de dezvoltare.

Președintele a explicat că România se opune diminuării semnificative a viitorului buget comunitar și susține finanțarea corespunzătoare atât a politicii de coeziune, cât și a celorlalte domenii prioritare pentru Uniunea Europeană.

„Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european. Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, a spus președintele.

Nicușor Dan a mai afirmat că se așteaptă la negocieri dificile în cadrul Consiliului European și a pledat pentru solidaritate între statele membre și pentru adoptarea unei viziuni comune.