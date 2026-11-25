Negocierile dintre conducerea gigantului auto Volkswagen și liderii sindicali s-au încheiat fără niciun rezultat concret după prima rundă de discuții privind tăierile masive de costuri. Blocajul amplifică pericolul declanșării unor greve de amploare chiar de la începutul lunii ianuarie. În semn de revoltă, mii de muncitori au ieșit în stradă marți, unii dintre ei purtând sicrie negre pentru a simboliza ceea ce ei numesc moartea viitorului companiei, informează Reuters.

Cel de-al doilea cel mai mare constructor auto din lume traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind lovit simultan de ascensiunea agresivă a rivalilor din China, de taxele vamale care generează costuri anuale de miliarde de euro și de tranziția tehnologică accelerată. În acest context, grupul plănuiește să desființeze 100.000 de posturi în cadrul unui amplu proces de reorganizare la nivel mondial.

Uzinele din Germania reprezintă punctul nevralgic al acestui plan de austeritate, patru dintre acestea riscând să fie închise definitiv la începutul deceniului viitor. Șefii grupului le-au transmis deja celor aproximativ 120.000 de salariați germani că menținerea producției pe plan local a devenit nesustenabilă din punct de vedere financiar.

Prima rundă de tratative a avut loc în orașul Emden, din nordul Germaniei, o localitate simbolică, întrucât găzduiește una dintre fabricile aflate pe lista neagră a închiderilor. Înainte ca reprezentanții sindicatului IG Metall, cei ai consiliului angajaților și conducerea Volkswagen să se așeze la masa discuțiilor, în jur de 4.500 de oameni au participat la un protest masiv.

Întâlnirea s-a terminat după doar două ore, fără niciun progres real. Următoarea rundă decisivă a fost stabilită pentru data de 15 decembrie, aceasta fiind ultima șansă pentru semnarea unui compromis înainte ca muncitorii să aibă dreptul legal de a intra în grevă începând cu 1 ianuarie.

Atmosfera tensionată a fost confirmată de liderii sindicali. Thorsten Gröger, negociatorul-șef al IG Metall, a declarat că atmosfera discuțiilor a fost „mai rece decât temperatura de afară”. La rândul său, Daniela Cavallo, președinta consiliului angajaților Volkswagen, a avertizat că, în absența unei schimbări radicale a poziției conducerii, conflictul de muncă va escalada.

Planul de redresare propus de conducerea Volkswagen vizează măsuri drastice pentru angajații din Germania, printre care blocarea creșterilor salariale în anii 2027 și 2028, dar și tăierea mai multor beneficii extrasalariale. Totodată, compania vrea să modifice săptămâna de lucru de 35 de ore, un drept câștigat cu greu de sindicate în trecut, astfel încât salariații să poată efectua ore suplimentare neplătite în perioadele aglomerate.

Pe lista tăierilor se mai află anularea contractelor salariale speciale destinate personalului de conducere, precum și eliminarea bonusurilor financiare oferite angajaților care ating pragul de 25 și 35 de ani de vechime în cadrul companiei.

Deși administrația speră să obțină un acord până la finalul acestui an, sindicatele privesc cu neîncredere aceste propuneri. După finalul rundei de la Emden, Frank Ischner, negociatorul-șef al companiei, a avertizat că „nu mai este timp de pierdut”.

Situația de la Volkswagen nu este un caz izolat. Întreaga industrie auto din Germania este zguduită de conflicte sociale, gigantul Mercedes-Benz și marii furnizori de piese auto Bosch și Schaeffler fiind, de asemenea, prinși în dispute dure cu angajații pe tema reducerii cheltuielilor.

Relațiile dintre Volkswagen și puternicul sindicat IG Metall, care are un cuvânt greu de spus în strategia constructorului, s-au deteriorat grav după ce directorul general Oliver Blume a relansat planul de restructurare. În anul 2024, cele două tabere bătuseră palma pentru un acord care prevedea tăierea a 35.000 de locuri de muncă, în schimbul promisiunii că vor fi făcute investiții și că restul posturilor vor fi protejate.

Însă situația financiară s-a degradat rapid de atunci. Vânzările Volkswagen pe piața din China, care ani la rând au adus profiturile necesare pentru a acoperi costurile mari ale fabricilor din Germania, au continuat să se prăbușească. Drept urmare, marja operațională a grupului este prognozată la maximum 1% în acest an, o scădere dramatică față de nivelul de 5,9% înregistrat în 2024.