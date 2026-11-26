Polițiștii au efectuat joi dimineață 158 de percheziții domiciliare în Capitală și în 28 de județe, într-un dosar penal privind operațiunile ilegale cu articole pirotehnice. Acțiunea a fost organizată sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, cu participarea mai multor structuri ale Poliției Române.

La operațiunea desfășurată la nivel național au participat polițiști din Dâmbovița, specialiști ai Direcției de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul inspectoratelor județene de poliție și al Poliției Capitalei.

„În dimineața zilei de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu polițiștii Direcției de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, precum și cu sprijinul a 28 de inspectorate de poliție județene și al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au pus în executare 158 de mandate de percheziție domiciliară în 28 de județe, precum și în municipiul București”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Cercetările polițiștilor vizează mai multe activități desfășurate fără respectarea prevederilor legale, printre care fabricarea, deținerea, depozitarea, vânzarea și folosirea unor categorii de articole pirotehnice.

„Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, a transmis IGPR.

Perchezițiile au fost organizate în apropierea sărbătorilor de iarnă, într-o perioadă în care interesul pentru achiziționarea petardelor, artificiilor și a altor produse pirotehnice crește. În această perioadă a anului, autoritățile desfășoară, de regulă, mai multe controale pentru combaterea vânzării și folosirii ilegale a acestor produse.

Până în prezent, Poliția Română nu a comunicat numărul persoanelor vizate de dosarul penal și nici lista județelor în care au fost puse în executare mandatele de percheziție. De asemenea, instituția nu a oferit informații despre eventualele articole pirotehnice descoperite și ridicate în urma acțiunii.