„Experții în drept au semnalat o acaparare politică tot mai accentuată a justiției din România, determinată de modificările aduse funcționării sistemului judiciar, inclusiv procedurilor de selecție, numire și evaluare a judecătorilor și procurorilor. În plus, norme juridice necorespunzătoare, precum cele privind prescripția răspunderii penale pentru anumite infracțiuni, facilitează neaplicarea legii. În consecință, percepția asupra corupției rămâne deosebit de ridicată în România.”

Acest pasaj aruncă în aer toate eforturile de până acum depuse în vederea alcătuirii unui program de țară menit salvării României prin așezarea ei în noul context politic, dar mai ales financiar-economic global. Să vedem cum!

Inițiații așteptau apariția unui asemenea document, unul care să asigure o relansare economică urmată de o creștere competitivă pe termen lung. Se credea că documentul va fi întocmit de un colectiv internațional alcătuit dintr-o serie de specialiști de talie mondială. Se mai credea că un asemenea document se va constitui într-un program de țară capabil să ne scoată din ghearele capitalului distructiv, pentru a-i face loc celui constructiv.

În loc de acțiune de o asemenea anvergură, desfășurată sub patronajul Administrației Prezidențiale și al BNR, ne-am trezit cu un Raport botezat „Letta”, pentru că a fost prezentat la BNR de către fostul premier al Italiei, Enrico Letta. În fapt, o șușă coaptă cap-coadă în România, desprinsă parcă dintr-un documentar de propagandă tefelistă de tip Recorder.

Raportul prezentat de fostul premier italian Enrico Letta la Banca Națională a României a purtat numele „A 2027–2035 Strategic Outlook” și a fost elaborat de Institutul Jacques Delors și HorizonX. Documentul analizează evoluția economiei românești și propune o foaie de parcurs pentru transformarea modelului de dezvoltare al țării în următorul deceniu.

Evenimentul de la BNR nu a fost o simplă lansare privată, ci a inclus intervenții ale guvernatorului Mugur Isărescu, premierului Luca Niculescu și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Premierul a anunțat chiar că folosește raportul ca punct de plecare pentru o strategie guvernamentală.

Raportul a fost axat în principal pe analize și propuneri economice demne de un absolvent silitor al unei facultăți de profil. Nu voi insista asupra lor, le puteți găsi, analiza și evalua. Foarte interesant este faptul că documentul conține o secțiune despre necesitatea unor reforme în materie de justiție și stat de drept. Fragmentul relevant l-ați putut citi deja, în deschiderea editorialului de față.

Să vedem însă ce este acest Raport, cine, cui l-a comandat și de cine a fost lucrat de fapt. Raportul a fost comandat de fundația Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation). El a fost realizat de Institutul Jacques Delors împreună cu HorizonX, iar prezentarea sa la București a marcat totodată lansarea publică a acestei fundații.

Potrivit paginii oficiale a DDD Foundation, echipa executivă este condusă de Dan Stratan, în calitate de fondator și președinte executiv. Executantul HorizonX este o combinație lansată pe piață în decembrie 2025 dintre două grupuri de consultanță, dintre care cel mai important este unul fondat de același Dan Stratan.

Adică, Dan Stratan i-a comandat un Raport lui Dan Stratan, care al doilea Dan Stratan, cel de la HorizonX, a trimis niște date Institutului Jacques Delors. Purtător de cuvânt final, cititor al Raportului, a devenit astfel fostul premier italian Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors.

Enrico Letta are și el o dublă calitate, este și președintele institutului care a realizat raportul, și membru al comitetului de onoare al fundației care l-a comandat. În structurile acesteia, potrivit site-ului fundației, figurează nume impresionante.

Printre alți 52 de același calibru, îi avem pe Dorin Recean, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei, Ehud Olmert, fost prim-ministru al Israelului, Frans Timmermans, Ömer Tetik (Banca Transilvania), Franck Neel (OMV Petrom), Alexandru Chiriță (Electrica), Dan Pascariu, și tot așa.

Cei cu memorie mai bună pot răspunde rapid. Dan Stratan este fostul colaborator apropiat și partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vîntu. A intrat în Consiliul de Administrație al Gelsor SA, compania-mamă a grupului financiar controlat de Sorin Ovidiu Vîntu, în 1998. În anul 2000, în perioada prăbușirii Fondului Național de Investiții - „Dormi liniștit, FNI veghează pentru tine” -, a ocupat funcția de președinte-director general al Gelsor.

Peste toate, Dan Stratan cumulează o serie prea lungă de conflicte majore de interese pentru a putea gira o „strategie națională” adoptată de Guvern. Prima, dubla calitate de comanditar și executant prin auto-contractare. A doua, suprapunerea posturii de consultant comercial asiduu al statului pe multe milioane, cu aceea de arhitect de politici publice. Nu în ultimul rând, uriașul deficit de credibilitate dat de filiera Gelsor - FNI - Petromservice.

De cine a fost subminată și aruncată în derizoriu o inițiativă care ar fi putut marca baza teoretică a refacerii și relansării economice a României și valorizarea ei în ochii investitorilor și partenerilor externi? Exact de către autori, prin introducerea de tip „mămăligă în geam” a referirilor din categoria nostalgiilor după Binomul „Coldea-Kovesi” într-un Raport care ar fi trebuit să fie unul de o impecabilă ținută reformator-economică.