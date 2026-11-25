Premierul Luca Niculescu a ajuns miercuri seara la Târgul de Crăciun din Craiova, în aceeași zi în care evenimentul a obținut din nou titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Șeful Guvernului a felicitat administrația locală pentru performanță și a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o spectacolul de lumini, mărturisind că și-ar fi dorit să descopere o asemenea atmosferă încă din copilărie.

Aflat pentru prima dată în vizită la târg, premierul a felicitat-o pe primarul Lia Olguța Vasilescu pentru rezultatul obținut în competiția europeană. Acesta a povestit că a fost impresionat de decorațiunile luminoase și de atracțiile pregătite pentru vizitatori.

„Sunt încă în faza de descoperire a târgului. Felicitări, doamna primar, am înţeles că unul din patru dintre cei care au votat a votat pentru târgul dumneavoastră. Chiar mă gândeam şi îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut când eram mic să am parte de un asemenea spectacol de lumini, de Moş Crăciun care zboară şi de toate frumuseţile care sunt aici. Mă bucur că hazardul face să fiu la Craiova chiar în seara în care s-a anunţat acest rezultat. Am venit pentru a vizita Ford Otosan, care este unul dintre motoarele industriei din Craiova. Mă bucur că, la finalul unei zile pline, descopăr Târgul de Crăciun din Craiova”, a declarat Luca Niculescu.

Întrebat despre legătura sa cu municipiul, premierul a spus că este atașat de Craiova încă din copilărie. Acesta a amintit performanțele echipei de fotbal, Festivalul Shakespeare și evenimentele culturale care l-au determinat să viziteze orașul încă din anii ’80.

„Pot să vă recit echipa Craiovei de la 1981, pot să vă spun despre Festivalul Shakespeare, pot să vă spun despre piesa Ilenei Vulpescu care era la Craiova în anii ’80, veneam la Craiova special pentru asta. Este unul dintre oraşele la care ţin foarte, foarte mult”, a afirmat premierul.

Primarul Craiovei a declarat că ediția din acest an a competiției europene a adus un număr record de voturi pentru târgul organizat în municipiu. Lia Olguța Vasilescu a mulțumit celor care au susținut evenimentul și a afirmat că investițiile în organizarea manifestărilor au contribuit la atragerea unui număr tot mai mare de turiști.

„Suntem foarte fericiţi că şi anul acesta am câştigat locul I în această competiţie şi nu oricum, ci cu record de voturi, într-o competiţie care este organizată de un site partener al Comisiei Europene pentru turism. Vreau să le mulţumesc foarte mult tuturor celor care s-au mobilizat să ne voteze în aceste zile şi mai ales celor care au organizat această ‘nebunie’, până la urmă, a noastră, un pariu pe care l-am câştigat, pentru că acum câţiva ani, când am început să organizăm evenimente, erau foarte mulţi care ne acuzau că sunt prea mulţi bani pe care îi cheltuim aiurea. Iată că acum oraşul este plin de turişti din toată lumea”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Edilul a mai spus că târgul a primit mai multe voturi din Marea Britanie și Statele Unite decât din România. Printre vizitatorii care au ajuns la Craiova se numără turiști din Noua Zeelandă, Venezuela, SUA și mai multe state asiatice.

„Sunt oameni care poate nu ştiau unde este România pe hartă şi care au auzit de evenimentul pe care noi îl facem la Craiova”, a mai spus primarul.

Administrația locală a început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor, care va avea tema „Klaus Candy Land”, inspirată din universul dulciurilor. Lia Olguța Vasilescu a explicat că nu știe dacă orașul va mai putea participa la competiția europeană după două victorii consecutive, însă notorietatea internațională câștigată de eveniment reprezintă un avantaj pentru municipiu.

„Pentru noi este foarte important că avem foarte mulţi oameni care ne iubesc, care ne apreciază şi care vin să vadă oraşul nostru. Şi, indiferent dacă vom mai fi sau nu în această competiţie, oamenii au aflat de ce se întâmplă la Craiova şi vor veni să ne viziteze şi anul viitor”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat titlul „European Best Christmas Market” pentru ediția 2026-2027, cu un total de 542.821 de voturi. Potrivit Primăriei Craiova, rezultatul reprezintă un record în istoria competițiilor organizate de platforma European Best Destinations.

Votul s-a desfășurat între 18 și 25 noiembrie 2026 și a adunat 1.897.783 de opțiuni din 176 de țări.

Municipalitatea susține că orașul a obținut cel mai mare număr de voturi din istoria competițiilor organizate de platformă, începând din 2009, indiferent de categoria concursului.

Rezultatul din acest an este de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2025 și depășește totalul voturilor obținute de Strasbourg în cele trei ediții câștigate de orașul francez.