Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat titlul „European Best Christmas Market 2026–2027”, după ce a obținut 542.821 de voturi, cel mai mare număr înregistrat vreodată în competițiile organizate de platforma European Best Destinations. La ediția din acest an au participat votanți din 176 de țări, iar numărul total al opțiunilor exprimate a ajuns la 1.897.783, în numai opt zile. Votarea s-a desfășurat între 18 și 25 noiembrie 2026, potrivit European Best Destinations.

Rezultatul obținut de orașul din România reprezintă o premieră în cei 18 ani de competiții organizate de European Best Destinations. Cele 542.821 de voturi depășesc inclusiv numărul total acumulat de Strasbourg în cele trei ediții în care orașul francez a câștigat titlul.

Popularitatea târgului din Craiova a crescut constant în ultimii ani. În 2021, acesta a primit 17.904 voturi, iar în 2022 numărul a urcat la 41.884. În 2023 au fost înregistrate 60.404 voturi, în 2024 – 91.024, iar în 2025 – 142.687.

La ediția din 2026, rezultatul a ajuns la 542.821 de voturi, de aproape patru ori mai mult decât recordul stabilit în anul precedent.

Craiova s-a clasat pe primul loc, la o distanță considerabilă de următoarele destinații europene. Podiumul a fost completat de Riga, din Letonia, și Sofia, din Bulgaria.

Clasamentul primelor cinci poziții arată astfel:

Craiova, România – 542.821 de voturi;

Riga, Letonia – 223.710 voturi;

Sofia, Bulgaria – 223.100 voturi;

Lisabona, Portugalia – 222.447 voturi;

Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi.

Printre celelalte orașe participante s-au numărat Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier și Bruges.

Interesul pentru Târgul de Crăciun din Craiova a venit din numeroase state, nu doar din România. Cele mai multe voturi au fost înregistrate în Marea Britanie, care a reprezentat 13,9% din total, urmată de Statele Unite ale Americii, cu 12,8%.

România s-a situat pe locul al treilea, cu 8,6% din voturi. Germania a contribuit cu 7,9%, Franța cu 7,1%, iar Spania cu 6,7%.

Alte procente au provenit din Italia (5,9%), Portugalia (4,8%), Bulgaria (3,6%) și Olanda (3,2%). Restul de 25,5% din voturi au fost exprimate din alte țări.

Promovarea internațională a târgului a fost susținută și de sute de mii de distribuiri pe rețelele sociale.

După obținerea distincției, hotelurile, agențiile de turism și celelalte companii sau instituții din domeniul turismului din Craiova pot folosi oficial logo-ul „European Best Christmas Market – Craiova 2026–2027”.

Acesta poate fi inclus în materialele de promovare, pe site-uri și în imaginile publicate sau distribuite de operatorii din domeniu.

Victoria Craiovei a fost marcată și de un mesaj public transmis de Claudiu Manda, soțul primarului Lia Olguța Vasilescu.

„Felicitări, Craiova! Felicitări, iubita mea!”, a transmis acesta.

Manda a amintit că orașul obține pentru al doilea an consecutiv titlul european și a mulțumit celor care au participat la vot.

„Pentru al doilea an consecutiv, Craiova primește titlul de „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, cu un număr record de 542.821 de voturi. O recunoaștere a frumuseții și a autenticității acestui târg, care aduce oamenii împreună pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor de iarnă. O performanță care confirmă că, prin viziune și implicare, Craiova este un reper în Europa și un motiv de mândrie pentru România. Mulțumiri tuturor celor care, prin votul lor, au adus din nou Craiova și România pe primul loc!”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.