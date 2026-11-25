Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește suplimentarea locurilor la rezidențiat, după ce peste 800 de absolvenți de Medicină au promovat concursul din 2026, dar nu au obținut un loc sau un post pentru continuarea pregătirii profesionale. Oficialul a anunțat că lucrează la identificarea unei soluții și că va prezenta măsurile până la sfârșitul acestei săptămâni. Rogobete a atribuit situația numărului insuficient de locuri aprobat în luna iunie, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan.

Ministrul Sănătății a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că dorește găsirea unei soluții rapide pentru absolvenții care au obținut punctajul necesar la concurs, dar au rămas fără loc sau post.

Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rogobete, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de Medicină s-au înscris la rezidențiat, iar mai mult de 6.000 au reușit să obțină punctajul de promovare. Cu toate acestea, numărul pozițiilor disponibile nu a fost suficient pentru repartizarea tuturor candidaților.

„Am luat decizia de a găsi soluții rapid pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat, astfel încât toți absolvenții de medicină care au obținut punctajul de trecere să poată deveni medici rezidenți în România!”, a transmis ministrul.

Alexandru Rogobete a explicat că nu consideră acceptabil ca absolvenții care au trecut examenul să nu își poată continua pregătirea profesională.

„Nu pot accepta ca un tânăr care a studiat șase ani medicina și care a obținut punctajul de trecere la concursul de rezidențiat să nu își poată continua pregătirea profesională în România”, a afirmat oficialul.

Ministrul Sănătății a pus problema numărului insuficient de locuri pe seama unei hotărâri de guvern adoptate în iunie 2026, în perioada în care Executivul era condus de Ilie Bolojan.

„Din păcate, numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat”, a susținut Alexandru Rogobete.

Acesta a făcut referire și la poziția exprimată anterior de fostul premier, potrivit căreia România ar avea mai mulți absolvenți de Medicină decât ar putea prelua sistemul de rezidențiat.

Ministrul consideră că efectele acestei decizii se văd acum, prin numărul mare de candidați care au promovat examenul, dar nu au obținut un loc pentru pregătirea de specialitate.

„Consecința acestei decizii o vedem astăzi: peste 800 de tineri absolvenți de medicină, deși au obținut punctajul de trecere, au rămas fără un loc sau un post la rezidențiat”, a declarat Rogobete.

Pentru identificarea unei variante de suplimentare a locurilor, Alexandru Rogobete a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții universităților și ai facultăților de Medicină.

Ministrul a anunțat că discuțiile vizează găsirea unei soluții care să le permită tuturor absolvenților care au promovat concursul să își continue pregătirea în România.

„Astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, iar până la finalul acestei săptămâni voi prezenta public soluția pentru suplimentarea numărului de locuri”, a anunțat oficialul.

La finalul mesajului, ministrul le-a transmis absolvenților că pregătirea noii generații de medici reprezintă o responsabilitate a Ministerului Sănătății.

„Dragi tineri medici, voi reprezentați viitorul sistemului de sănătate din România, iar obligația mea, ca ministru al Sănătății, este să vă fiu alături și să vă susțin.”