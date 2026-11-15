Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, după ce au fost depistate cu dispozitive de comunicare la distanță în timpul examenului de rezidențiat organizat duminică, 15 noiembrie, la Timișoara. Polițiștii au identificat patru candidați care aveau asupra lor astfel de echipamente, iar trei dintre ei, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, au ajuns în custodia autorităților.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au început verificările după ce au apărut informații potrivit cărora unii participanți la examen ar urma să folosească mijloace tehnice pentru a obține fraudulos subiectele sau răspunsurile.

„În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Astfel, în cursul zilei de astăzi (duminică – n.r.), polițiștii au desfășurat o acțiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistați patru candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.

În urma probatoriului administrat, față de 3 dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, anunță IPJ Timiș.

Cei trei sunt vizați de cercetări pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele și dispunerea măsurilor legale.

Cele mai mari punctaje obținute la nivel național au fost 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie. Rezultatele au fost anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după centralizarea lucrărilor din cele șase centre universitare.

Bucureștiul a ocupat primul loc la două dintre cele trei specializări, respectiv Medicină și Farmacie. În schimb, cel mai mare punctaj la Medicină dentară a fost obținut de un candidat din Timișoara.

„Examenul de Rezidenţiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate. Cele mai mari punctaje obţinute la nivel naţional sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie”, anunţă, duminică după-amiază, ministrul Sănătăţii, Aleaxndru Rogobete.

Cele mai mari punctaje la Rezidențiat 2026, pe specializări:

Medicină: 943 de puncte – București;

Medicină dentară: 936 de puncte – Timișoara;

Farmacie: 925 de puncte – București.

În Capitală, cel mai bun rezultat la Medicină a fost de 943 de puncte, în timp ce la Medicină dentară punctajul maxim a ajuns la 932. La Farmacie, candidatul cu cel mai bun rezultat a obținut 925 de puncte.

La Cluj-Napoca, cele mai mari punctaje au fost de 935 la Medicină, 924 la Medicină dentară și 898 la Farmacie.