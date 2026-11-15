Examenul de Rezidențiat din 2026 s-a încheiat, iar cele mai mari punctaje obținute la nivel național au fost anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. La Medicină, cel mai bun rezultat a fost de 943 de puncte, la Medicină dentară s-au obținut 936 de puncte, iar la Farmacie punctajul maxim a ajuns la 925.

Potrivit datelor centralizate după corectarea lucrărilor din cele șase centre universitare, Bucureștiul ocupă primul loc la două dintre cele trei domenii. Cel mai mare punctaj la Medicină a fost obținut în Capitală, iar la Farmacie tot un candidat din București a reușit să obțină cel mai bun rezultat la nivel național. La Medicină dentară, punctajul maxim a fost înregistrat la Timișoara.

„Examenul de Rezidenţiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate. Cele mai mari punctaje obţinute la nivel naţional sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie”, anunţă, duminică după-amiază, ministrul Sănătăţii, Aleaxndru Rogobete.

La nivel național, cele mai bune rezultate au fost următoarele:

Medicină: 943 de puncte – București;

Medicină dentară: 936 de puncte – Timișoara;

Farmacie: 925 de puncte – București.

Rezultatele diferă de la un centru universitar la altul. În București, cel mai mare punctaj la Medicină a fost de 943, la Medicină dentară de 932, iar la Farmacie de 925.

La Cluj-Napoca, cele mai bune rezultate au fost de 935 de puncte la Medicină, 924 la Medicină dentară și 898 la Farmacie.

La Craiova, punctajele maxime au ajuns la 926 la Medicină, 902 la Medicină dentară și 861 la Farmacie.

În Iași, cel mai bun rezultat la Medicină a fost de 929 de puncte. La Medicină dentară s-au obținut 917 puncte, iar la Farmacie 872.

La Târgu Mureș, punctajele maxime au fost de 924 la Medicină, 887 la Medicină dentară și 900 la Farmacie.

La Timișoara, cel mai mare punctaj la Medicină a fost de 938, la Medicină dentară de 936, iar la Farmacie de 915.

Pentru fiecare dintre cele trei domenii, pragul de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim obținut la nivel național.

Astfel, candidații trebuie să obțină cel puțin:

565,8 puncte la Medicină;

559,2 puncte la Medicină dentară;

555 de puncte la Farmacie.

Ministrul Sănătății le-a transmis un mesaj tuturor celor care au participat la concurs, felicitându-i pentru efortul depus în anii de pregătire.

„Felicitări tuturor candidaţilor! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii şi determinare. Ştiu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obţinut, efortul vostru merită respect şi apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesionişti să fie respectaţi, susţinuţi şi să aibă oportunităţi reale de dezvoltare profesională”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Concursul de Rezidențiat din 2026 a atras aproape 10.000 de candidați, examenele fiind organizate în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Cei mai mulți participanți, respectiv 7.180, s-au înscris la domeniul Medicină. Pentru această specializare au fost disponibile mai puțin de 4.500 de locuri.