Aproape 10.000 de candidați se vor prezenta duminică la probele concursului de intrare în rezidențiat, eveniment organizat de Ministerul Sănătății în șase mari centre universitare din țară. Este vorba despre București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara, numărul total al înscrișilor fiind ușor mai mic comparativ cu cel înregistrat anul trecut.

La nivel național, competiția reunește 9.969 de candidați, față de 10.147 de concurenți în 2025. Aceștia se luptă pentru ocuparea celor 5.217 locuri și a celor 266 de posturi disponibile, comparativ cu cele 5.079 de locuri și 295 de posturi din anul precedent.

Capitala rămâne centrul cu cea mai mare densitate de concurenți. La Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București se vor prezenta peste 37 la sută din totalul candidaților înscriși la nivel național, mai exact 3.736 de persoane. Dintre acestea, 2.733 s-au înscris pentru domeniul Medicină, 725 pentru Medicină Dentară și 278 pentru Farmacie.

La scară națională, repartizarea pe domenii arată astfel: pentru domeniul Medicină există 7.180 de candidați pe 4.481 de locuri; pentru domeniul Medicină Dentară s-au înscris 1.855 de candidați pentru 491 de locuri; iar în domeniul Farmacie concurează 934 de persoane pentru 245 de locuri.

Importanța examenului a fost subliniată de conducerea instituției de învățământ superior din Capitală.

”Pentru absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din România, concursul de rezidenţiat constituie mai mult decât o simplă evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor de studiu. Acesta reprezintă o etapă fundamentală în parcursul profesional al viitorilor medici şi farmacişti, marcând tranziţia de la formarea academică la exercitarea profesiei în cadrul sistemului de sănătate. Totodată, concursul reflectă nivelul de pregătire ştiinţifică şi profesională al candidaţilor, precum şi responsabilitatea şi angajamentul acestora faţă de valorile medicinei şi faţă de binele pacientului”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

Rectorul s-a arătat încrezător în nivelul de pregătire al tinerilor care intră în această competiție.

”Sunt încrezător că şi în acest an absolvenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» vor confirma prestigiul şi tradiţia de excelenţă academică ale instituţiei noastre, prin rezultate remarcabile, care vor reconfirma valoarea şi recunoaşterea şcolii medicale româneşti. Rezidenţiatul nu reprezintă doar o etapă esenţială a devenirii profesionale, ci şi începutul unui parcurs vocaţional fundamentat pe responsabilitate, competenţă şi dedicare. Este momentul în care cunoaşterea ştiinţifică se converteşte în act medical, iar pregătirea profesională devine instrumentul prin care sunt puse în slujba pacientului valorile fundamentale ale profesiei medicale: grija faţă de om, respectul pentru viaţă şi angajamentul faţă de sănătate”, a adăugat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

Proba scrisă se va desfășura sub formă de test-grilă, având un total de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar timpul de lucru alocat este de 4 ore. Din numărul total de întrebări, 50 sunt de tip complement simplu, iar 150 de tip complement multiplu. Accesul în săli se va face începând cu ora 8:30, concursul urmând să debuteze la ora 10:00.

După expirarea timpului oficial și o scurtă pauză de 15 minute, va începe procesul de corectură direct în săli. Candidații nemulțumiți au la dispoziție 24 de ore pentru depunerea contestațiilor, acestea putând viza întrebările de concurs, corectura sau aspecte organizatorice, iar soluționarea lor se va face în termen de 48 de ore. Promovarea examenului necesită obținerea a cel puțin 60 la sută din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

Taxa de înscriere a fost de 500 de lei de candidat, valoare neschimbată față de ultimii ani. Repartizarea pe locuri se va face în ordinea strictă a punctajelor obținute, iar rezultatele oficiale vor fi publicate abia după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare.

La rândul său, prof. univ. dr. Răzvan Hainăroşie, preşedintele Comisiei Locale a Concursului de Intrare în Rezidenţiat pentru Centrul Universitar Bucureşti şi Prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF ”Carol Davila”, a subliniat: ”Concursul de intrare în rezidenţiat reprezintă un moment definitoriu în parcursul profesional al absolvenţilor, marcând trecerea către o nouă etapă de pregătire şi alegerea specialităţii în care se vor forma. Organizarea acestui concurs constituie, în fiecare an, o responsabilitate majoră pentru Universitatea noastră, atât prin amploarea sa, cât şi prin importanţa pe care o are pentru viitorul profesiei medicale. Este o acţiune complexă, care presupune o planificare riguroasă, o coordonare atentă şi respectarea unor proceduri clare, astfel încât fiecare candidat să beneficieze de condiţii egale de examinare, într-un cadru corect, sigur şi bine organizat”.

La domeniul Medicină, specialitatea care oferă cele mai multe opțiuni pentru candidați rămâne medicina de familie, cu 645 de locuri alocate, față de 641 câte au fost în anul 2025. Aceasta este urmată în top de cardiologie cu 209 locuri, anestezie și terapie intensivă cu 205 locuri, medicină internă cu 191 de locuri și chirurgie generală cu 178 de locuri.

La polul opus, specialitățile cu cele mai puține locuri scoase la concurs sunt neurologia pediatrică cu 7 locuri, medicina sportivă cu 7 locuri, expertiza medicală a capacităţii de muncă cu 11 locuri, cardiologia pediatrică cu 15 locuri și oncologia şi hematologia pediatrică cu 17 locuri.