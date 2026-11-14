„Vocea României” a ocupat primul loc în clasamentul audiențelor vineri seară, când PRO TV a difuzat cea de-a doua ediție a Confruntărilor. Duelurile dintre concurenți, interpretările și alegerile dificile ale antrenorilor au ținut publicul în fața televizoarelor, iar mai mulți participanți au aflat dacă își continuă parcursul în competiție sau părăsesc echipele în care au început aventura.

Emisiunea a fost lider de audiență în intervalul 20:28 – 23:43, atât pe segmentul publicului național activ, cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, cât și la nivelul întregului public național.

Pe primul segment, show-ul a obținut 6,8 puncte de rating și o cotă de piață de 22,4%. Televiziunea clasată pe locul al doilea a înregistrat 6,6 puncte de rating și 21,7% cotă de piață.

La nivelul publicului național cu vârsta de peste 4 ani, „Vocea României” a înregistrat 6,6 puncte de rating și 19,8% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă a avut 5,6 puncte de rating și 17% cotă de piață.

Seara a început cu duelul dintre Luca Mastacan și Giulia Haidău, din echipa formată de Theo Rose și Horia Brenciu. După interpretarea celor doi, antrenorii au decis să meargă mai departe cu Luca Mastacan.

Giulia Haidău a avut însă parte de o nouă oportunitate. Smiley și Tudor Chirilă au intrat pentru prima dată în acest sezon al Confruntărilor într-o competiție directă pentru concurentă, iar aceasta a ales să continue în echipa lui Tudor.

Tot din echipa Theo & Horia au făcut parte duelurile dintre Teodora Sava și Briana Văduva. Teodora a fost păstrată de echipa inițială, în timp ce Briana a fost salvată de Smiley și va continua în etapa KO alături de acesta.

În echipa Irinei Rimes au avut loc trei confruntări. Primul duel le-a adus față în față pe Andreea Dincă și Raluca Oaida, iar antrenoarea a decis să o păstreze pe Raluca.

Următoarea confruntare a fost între Georgiana Munteanu și Corina Sucarov. Irina a ales-o pe Georgiana pentru etapa următoare, iar ultimul duel al echipei a fost cel dintre Lizuca Bîgu și Horia Neșcu. În acest caz, Lizuca a obținut un loc în etapa KO.

Nici echipa lui Smiley nu a fost lipsită de momente tensionate. Cătălina Mihai a concurat împotriva Laviniei Pisăliță, Youssef Zaki s-a confruntat cu Andra Ghiță, iar Dafina Bușu a urcat pe scenă alături de Ștefan Munteanu.

La finalul acestor dueluri, Smiley a decis să continue competiția cu Cătălina Mihai, Youssef Zaki și Ștefan Munteanu.

Andra Ghiță a părăsit echipa lui Smiley, dar a primit o nouă șansă după ce Irina Rimes a ales să o salveze.

Ultimele confruntări prezentate în ediția de vineri au fost cele din echipa lui Tudor Chirilă. Pantaleo Tritto a concurat împotriva Rebeccăi Oatu, iar Daria Bostan a împărțit scena cu Rebecca Zaharia.

În urma deciziilor antrenorului, Pantaleo Tritto și Rebecca Zaharia au obținut calificarea în etapa următoare a competiției.

O nouă ediție „Vocea României”, dedicată Confruntărilor, va fi difuzată vinerea viitoare, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită în avans și pe platforma VOYO.