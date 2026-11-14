Două tramvaie au fost implicate într-un accident, sâmbătă dimineață, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului din București. În urma impactului, un pasager în vârstă de 40 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit Poliției.

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 06:00.

„În această dimineaţă, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Şoseaua Progresului, în care au fost implicate două tramvaie”, anunţă, sâmbătă, Brigada Rutieră a Capitalei.

Un bărbat de 40 de ani, aflat într-unul dintre tramvaie, a suferit leziuni și a fost preluat de echipajele medicale, fiind transportat la spital.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cum s-a produs coliziunea și care au fost împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

Accidentul a afectat și circulația rutieră și transportul public din zonă. Pe durata cercetărilor de la fața locului, traficul a fost restricționat pe ambele sensuri ale Căii 13 Septembrie, pe tronsonul dintre Șoseaua Panduri și strada Mihail Sebastian.

Totodată, Societatea de Transport București a anunțat blocarea liniilor de tramvai 1, 10, 11, 25 și 47.

Pentru preluarea călătorilor din zona străzii Progresului și a Căii 13 Septembrie, a fost înființată linia navetă 625. De asemenea, autobuzele liniilor 122, 226 și 385 au circulat pe trasee deviate.