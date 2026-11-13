Trei persoane au fost transportate la spital, vineri dimineață, 13 noiembrie 2026, după o scurgere de clor semnalată pe platforma industrială Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Una dintre victime se afla în stare de semiconștiență, iar echipajele specializate au detectat o concentrație de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului. Autoritățile au evacuat o parte dintre angajați și au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația aflată pe o rază de cinci kilometri.

Intervenția a fost declanșată după ce au fost semnalate scăpări de clor la nivelul unui compresor din incinta platformei chimice. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a mobilizat echipaje de pompieri, ambulanțe și specialiști CBRN pentru evaluarea riscului și gestionarea incidentului. Ulterior,intervenția a fost extinsă cu echipaje din județele Argeș și Dolj.

Potrivit informațiilor comunicate de ISU Vâlcea, măsurătorile efectuate de echipajul CBRN au indicat o concentrație de clor de 10 părți per milion (ppm) în exteriorul amplasamentului industrial.

Ca măsură de siguranță, personalul a fost evacuat către partea de est a platformei. De asemenea, au fost îndepărtați din zonă angajații a căror prezență nu era strict necesară pentru desfășurarea activităților esențiale.

Autoritățile au precizat că echipajele continuă monitorizarea concentrațiilor de clor din atmosferă și evaluarea situației din teren.

Incidentul a provocat probleme de sănătate pentru trei persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Una dintre acestea a fost găsită în stare de semiconștiență, existând suspiciunea unei intoxicații cu clor. Primele informații transmise de pompieri indicau că scăpările de substanță toxică s-au produs la nivelul unui compresor.

La intervenție au participat echipaje de stingere, de prim ajutor și specializate în gestionarea incidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), alături de ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

După ce mirosul de clor a fost semnalat și în exteriorul platformei industriale, autoritățile au decis avertizarea populației prin sistemul RO-Alert.

Mesajul a fost transmis persoanelor aflate într-un perimetru de cinci kilometri și a inclus recomandări pentru limitarea expunerii la substanța periculoasă:

Adăpostirea în locuințe și evitarea activităților în aer liber;

Închiderea ușilor și ferestrelor;

Astuparea gurilor de aerisire;

Oprirea instalațiilor de ventilație.

Măsurile au fost dispuse preventiv, pentru reducerea riscului de expunere la clor în cazul persoanelor aflate în apropierea zonei industriale.

Reprezentanții operatorului economic au comunicat ulterior că scăpările de clor au fost oprite și că situația de la nivelul compresorului a fost remediată.

Cu toate acestea, echipele de intervenție au continuat verificările și monitorizarea concentrațiilor din atmosferă. ISU Vâlcea a precizat că măsurile de protecție sunt adaptate în funcție de evoluția situației din teren.

În paralel, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a personalului care nu era implicat în activitățile esențiale desfășurate în zona ICSI și CET.

Incidentul de la Chimcomplex a mobilizat echipaje de intervenție din trei județe și a determinat emiterea unei avertizări RO-Alert pentru populația din apropiere. Deși operatorul a anunțat oprirea scăpărilor de clor, monitorizarea mediului și evaluarea situației au continuat.