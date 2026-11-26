Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi seară un nou mesaj RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Două aeronave spaniole F-18 au fost trimise pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 19:11, fără să fie semnalate pătrunderi în spațiul aerian al României, potrivit Ministerului Apărării.

Incidentul a fost semnalat joi seară, 26 noiembrie, când sistemele de supraveghere ale Armatei au identificat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei.

Pentru verificarea situației, două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost direcționate în zonă. Acestea se aflau deja în aer pentru un zbor de antrenament.

„În cursul acestei seri, 26 noiembrie, radarele MApN au detectat o ţintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării.

După detectarea țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 18:52 și îi informa pe locuitori despre posibilitatea pătrunderii unor drone în spațiul aerian național. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească.

Potrivit ISU Tulcea, populația a fost informată și printr-un mesaj RO-Alert silențios.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că alerta aeriană s-a încheiat joi seară, la ora 19:11.

Ministerul Apărării a transmis că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.