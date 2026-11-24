Autoritățile au emis marți după-amiază o nouă avertizare RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce sistemele radar au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian ucrainean, la nord de brațul Chilia. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației. Este a doua alertă transmisă populației din zonă în ultimele ore, potrivit informațiilor comunicate de ISU Tulcea și Ministerul Apărării Naționale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat transmiterea unui nou mesaj de avertizare pentru locuitorii din nordul județului.

„În urmă cu puţin timp a fost emis un nou mesaj ro alert pentru nordul judeţului Tulcea”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Avertizarea a fost emisă după identificarea unei ținte aeriene în apropierea graniței României, pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat ținta aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la nord de braţul Chilia, în spaţiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au afirmat reprezentanții MApN.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 14:37.

Aceasta este a doua avertizare de acest tip emisă pentru județul Tulcea în ultimele ore, pe fondul activităților aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina.