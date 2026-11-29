Autoritățile din Grecia s-au confruntat, în weekendul 28-29 noiembrie, cu cel mai dificil episod migratoriu din acest an, după ce peste 1.000 de persoane au fost salvate în largul insulei Creta, iar alte sute au ajuns la țărm. Numărul migranților aflați pe insulă a crescut la aproximativ 2.500, determinând autoritățile să pregătească transferul acestora către centrele de primire din Grecia continentală, relatează Reuters.

Paza de coastă elenă a anunțat că 190 de persoane au fost recuperate duminică din trei ambarcațiuni identificate în largul insulei Creta cu ajutorul dronelor operate de agenția europeană Frontex.

În urma intervențiilor, migranții au fost transportați în porturile Kaloi Limenes și Ierapetra.

Un oficial al pazei de coastă a declarat pentru Reuters că, în cursul zilei de sâmbătă, echipele de intervenție au salvat peste 1.000 de persoane, în cadrul a mai mult de 12 operațiuni maritime desfășurate în apropierea Cretei. Alte aproximativ 700 de persoane au ajuns pe țărmul insulei.

Tot sâmbătă, autoritățile elene au recuperat trupurile neînsuflețite a doi migranți dintr-o zonă stâncoasă a insulei Gavdos, situată în apropierea Cretei.

Ministrul elen pentru migrație, Thanos Plevris, a declarat duminică, la postul de televiziune Skai, că sosirile înregistrate în ultimele 48 de ore au reprezentat 'cea mai dificilă' situație cu care autoritățile s-au confruntat în acest an. Potrivit oficialului, aproximativ 2.500 de migranți se află în prezent pe insulă, numărul acestora depășind considerabil capacitatea de cazare a centrelor locale.

Presa elenă a difuzat imagini cu sute de persoane transportate cu autobuzele către portul Heraklion. O parte dintre migranți au fost nevoiți să își petreacă noaptea în aer liber, deoarece centrul temporar de primire nu mai avea locuri disponibile.

Thanos Plevris a anunțat că o navă va ajunge în Creta săptămâna viitoare, pentru a asigura transportul periodic al migranților către centrele de cazare din Grecia continentală.

Grecia reprezintă de mai mulți ani una dintre principalele căi de acces în Europa pentru migranții și refugiații proveniți din Africa, Asia și Orientul Mijlociu. În timpul crizei migratorii din perioada 2015-2016, aproape un milion de persoane au ajuns pe insulele grecești, majoritatea traversând marea dinspre Turcia.

Numărul sosirilor s-a redus ulterior, după ce autoritățile de la Atena au suplimentat patrulele maritime și au intensificat controalele la frontierele terestre.

În ultimii ani, însă, Grecia a înregistrat o creștere a numărului de persoane care traversează Marea Mediterană dinspre Libia. Printre acestea se numără în special cetățeni din Bangladesh și refugiați care au fugit din cauza conflictului din Sudan.

Creșterea numărului de sosiri dinspre Libia a dus la dezvoltarea unei rute migratorii către insula Gavdos și litoralul sudic al Cretei.

Autoritățile elene au accelerat în cursul acestui an procedurile de repatriere a persoanelor ale căror solicitări de azil au fost respinse.

Grecia intenționează, împreună cu alte patru state membre ale Uniunii Europene, să transfere o parte importantă dintre aceste persoane într-un centru de deportare din Rwanda, începând din anul 2027.