Trei studenți greci au dezvoltat un dispozitiv care folosește lumina ultravioletă și energia solară pentru a combate Varroa destructor, unul dintre cei mai periculoși paraziți ai albinelor melifere.

Proiectul Varroa-X a fost premiat la Concursul European pentru Tinerii Cercetători (EUCYS) 2026, desfășurat la Kiel, în Germania, și propune o metodă de combatere a infestării fără utilizarea tratamentelor chimice.

George Gekas, Nikoleta Maliari și George Bampanis au primit premiul Friends of the Faculty of Engineering Innovation Award in Physics, în cadrul competiției organizate între 22 și 27 septembrie 2026. Proiectul lor combină optica, fizica și ingineria pentru a aborda o problemă cu care se confruntă apicultorii din numeroase țări.

Varroa-X este conceput sub forma unui tunel fotonic montat la intrarea în stup. Atunci când albinele trec prin dispozitiv, sistemul le expune la radiație Deep-UVC, cu o lungime de undă de 275 de nanometri, destinată să afecteze acarienii Varroa care se găsesc pe corpul insectelor.

Potrivit descrierii proiectului, tunelul este prevăzut cu un material reflectorizant special, PTFE, care contribuie la distribuirea luminii ultraviolete în interiorul dispozitivului. Sistemul utilizează energie solară și include componente pentru monitorizare.

Soluția urmărește să reducă dependența de tratamentele chimice folosite în apicultură, care pot ridica probleme legate de rezistența parazitului, utilizarea repetată și eventualele reziduuri în produsele apicole.

Varroa destructor este un acarian parazit care afectează albinele adulte și puietul. Infestarea slăbește coloniile și poate contribui la răspândirea unor virusuri, la deteriorarea sănătății stupului și, în cazurile grave, la pierderea coloniei.

Combaterea parazitului reprezintă o provocare pentru apicultori, mai ales în condițiile în care eficiența unor tratamente poate scădea, iar gestionarea infestării necesită intervenții repetate și monitorizare atentă.

De aceea, cercetătorii și echipele de inovatori caută metode alternative, inclusiv soluții mecanice, termice, optice sau tehnologii care să limiteze utilizarea substanțelor chimice.

Deși proiectul Varroa-X a primit o distincție europeană, eficiența sa pe scară largă va depinde de testări suplimentare. Cercetătorii vor trebui să evalueze cât de eficient elimină sistemul acarienii, dacă expunerea la radiația ultravioletă este sigură pentru albine și cum funcționează dispozitivul în condițiile reale din stupine.

Premiul obținut la EUCYS 2026 recunoaște potențialul proiectului și contribuția celor trei studenți la dezvoltarea unor tehnologii alternative pentru protejarea albinelor.