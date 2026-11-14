Naționala Țărilor de Jos a oferit o adevărată demonstrație de forță vineri seară, reușind să se impună pe teren propriu cu scorul neverosimil de 7-0 în fața selecționatei Greciei, într-o partidă contând pentru Liga A a Națiunilor. Olandezii au controlat autoritar jocul de la un capăt la celălalt, golurile fiind marcate de Summerville în minutul 6, Reijnders care a reușit un hat-trick în minutele 12, 18 și 33, Timber cu reușite în minutele 40 și 59, precum și Malen în minutul 61.

Tot în meciurile programate vineri, Germania și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în deplasare în fața Serbiei, scor 3-1. Pentru germani au înscris Babic în minutul 3 prin un autogol, Wirtz în minutul 14 și Gruda în minutul 50, în timp ce sârbii au redus din diferență prin același Babic în minutul 56. Finalul partidei a fost unul tensionat pentru gazde, care au suferit și două eliminări, Dragojevic în minutul 76 și Zivkovic în minutul 89. De cealaltă parte, Bulgaria a suferit o înfrângere drastică pe teren propriu, pierzând cu 0-5 în fața Islandei, meci în care Gudjohnsen a înscris de trei ori, în minutele 17 din penalti, 68 și 79, Oskarsson a punctat în minutul 21, iar Tsenov și-a marcat un autogol în minutul 52.

Seara a adus și decizii importante privind clasamentele finale și promovările. Echipa Elveției a reușit să obțină promovarea în Liga A după o remiză albă, 0-0, obținută în deplasare în fața Sloveniei, în timp ce Slovacia a promovat în Liga B, deși a remizat pe teren propriu, scor 2-2, împotriva Insulelor Feroe, prin golurile marcate de Prekop în minutul 17 și Haraslin în minutul 74, respectiv Davidsen în minutul 30 din penalti și Samuelsen în minutul 47.

Grupa A2

Țările de Jos - Grecia 7-0 (Summerville '6, Reijnders '12, '18, '33, Timber '40, '59, Malen '61)

Serbia - Germania 1-3 (Babic '56 / Babic '3 - autogol, Wirtz '14, Gruda '50). De la sârbi au fost eliminați Dragojevic '76 și Zivkovic '89.

Grupa B1

Scoția - Macedonia de Nord 2-1 (McGinn '54, '74 - penalti / Rastoder '57)

Slovenia - Elveția 0-0. Elveția a obținut promovarea în Liga A.

Grupa C3

Slovacia - Insulele Feroe 2-2 (Prekop '17, Haraslin '74 / Davidsen '30 - penalti, Samuelsen '47). Slovacia a obținut promovarea în Liga B.

Grupa C4

Bulgaria - Islanda 0-5 (Gudjohnsen '17 - penalti, '68, '79, Oskarsson '21, Tsenov '52 - autogol)

Luxemburg - Estonia 0-1 (Paskotsi '42)

Andorra - Gibraltar 2-0 (Lopez '24, Rosas '35)

Grupa D2

Liechtenstein - Azerbaidjan 0-1 (Emreli '26)

Toate echipele din Liga D promovează în Liga C.