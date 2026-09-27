Moartea cântărețului grec Giorgos Mazonakis, în vârstă de 54 de ani, a declanșat o dezbatere în Grecia privind modul în care sunt reglementate clinicile de wellness și serviciile medicale asociate longevității. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, cazul a determinat autoritățile să verifice mai atent o industrie în care sunt oferite inclusiv proceduri medicale și tratamente promovate pentru detoxifiere, regenerare și prelungirea vieții.

Mazonakis a murit la începutul acestei luni, după ce a suferit un stop cardiac în timp ce era supus unei proceduri de plasmafereză. Procedura este utilizată în mod obișnuit pentru tratarea unor afecțiuni, inclusiv anumite boli autoimune, însă unele clinici de wellness o promovează drept metodă de detoxifiere a organismului și de creștere a longevității.

Tratamentul a fost efectuat într-o clinică privată din centrul Atenei care, potrivit ministrului grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, nu avea autorizația necesară pentru efectuarea unei astfel de proceduri.

Circumstanțele decesului au atras atenția autorităților judiciare. Datele strânse în cadrul anchetei indică existența unui interval de 87 de minute între momentul în care Mazonakis și-a pierdut cunoștința și apelul către serviciile medicale de urgență.

Anchetatorii au verificat inclusiv activitatea personalului clinicii. Printre elementele descoperite s-au numărat căutări pe internet privind metodele de resuscitare efectuate de angajați după ce cântărețul și-a pierdut cunoștința.

Doi medici implicați în activitatea clinicii se confruntă în prezent cu acuzații penale, inclusiv cu o acuzație de omor cu posibilă intenție.

Ilias Theodoropoulos, unul dintre medicii aflați în centrul anchetei, a declarat că nu a participat direct la procedura medicală la care a fost supus Mazonakis. El a spus că artistul era pacientul soției sale, Ioanna Gaka.

La rândul său, Ioanna Gaka a susținut că a respectat protocoalele medicale.

Clinica se află într-o zonă centrală și exclusivistă a Atenei și avea deja un istoric de încălcări ale regulilor, potrivit Asociației Medicale din Atena. Organizația a efectuat controale la unitate și a aplicat anterior o amendă.

Moartea lui Mazonakis a fost urmată de controale în mai multe zone ale sectorului privat de sănătate.

Autoritatea Națională pentru Transparență din Grecia a identificat în ultimele zile mai multe presupuse încălcări. Printre acestea se află centre de medicină estetică unde erau efectuate transplanturi de păr fără prezența unor dermatologi și bănci de celule stem care funcționau fără licență.

Au fost raportate și situații în care medici ar fi emis rețete online fără să examineze fizic pacienții, precum și cazuri în care clinici funcționau fără ca un medic să fie prezent.

Sectorul vizat include servicii de echilibrare hormonală, programe de detoxifiere, terapii holistice, practici șamanice și proceduri promovate în zona medicinei regenerative și a longevității.

Cazul a generat și o dispută politică privind responsabilitatea autorităților pentru supravegherea serviciilor medicale private.

După venirea la putere, în 2023, guvernul a desființat SEYYP, structura specializată în inspecții sanitare. Responsabilitățile de control au rămas împărțite între asociațiile medicale locale și Autoritatea Națională pentru Transparență.

Partidul de stânga Elas a acuzat guvernul că această reorganizare a creat un deficit major de supraveghere. Formațiunea a susținut că serviciile medicale au ajuns să funcționeze fără un sistem de control suficient de riguros.

Ministrul Adonis Georgiadis a declarat inițial că nu s-ar opune reînființării SEYYP, însă câteva zile mai târziu și-a nuanțat poziția.

În paralel, procurorii au dispus o verificare pentru a stabili dacă Asociația Medicală din Atena poate avea răspundere penală în legătură cu modul în care a efectuat controalele, a verificat licențele medicale și a gestionat sesizările primite.

Georgiadis a fost criticat anterior de partidele de opoziție pentru promovarea unor produse și practici medicale controversate.

La sfârșitul anilor 2010, pe când lucra pentru un canal de vânzări de televiziune, el a promovat „veste nanobionice” și a susținut că utilizarea acestora ar putea elimina durerile după câteva zile.

Ministrul a declarat marți, într-o postare pe rețelele sociale, că promovarea respectivelor produse a reprezentat „o greșeală a trecutului” și că acestea au fost selectate exclusiv din considerente comerciale.

În perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății, Georgiadis a susținut în mod repetat dezvoltarea serviciilor medicale private.

Anul trecut, ministrul a vizitat o clinică de longevitate din Attica și a susținut investițiile în sectorul medical grec, inclusiv pentru atragerea unor pacienți cu venituri ridicate din Orientul Mijlociu.

Georgiadis a vorbit public și despre serviciile de care a beneficiat personal, între care creme antiîmbătrânire, transplant de păr și tratamente cu botox.

Pe fondul reacțiilor apărute după moartea lui Mazonakis, Georgiadis a anunțat constituirea unei comisii care să stabilească un cadru instituțional pentru serviciile de longevitate, medicina regenerativă și procedurile medicale asociate.

„Nu voi interzice longevitatea în Grecia”, a declarat ministrul pentru televiziunea publică ERT. El a argumentat că domeniul se dezvoltă rapid la nivel internațional și că servicii similare sunt dezvoltate în Germania, Emiratele Arabe Unite și Turcia.

Asociația Medicală Panelenică a cerut Ministerului Sănătății să aplice mai strict legislația privind promovarea procedurilor și serviciilor medicale.

Organizația a solicitat măsuri pentru protejarea publicului de reclamele înșelătoare referitoare la tratamente și proceduri medicale.

Elias Mossialos, directorul LSE Health, a declarat pentru POLITICO că Grecia a fost cândva în avangarda reformelor medicale.

În perioada reformelor impuse după criza financiară din 2010-2011, Grecia a introdus prescripția electronică, o măsură considerată atunci una dintre cele mai avansate din Europa.

Mossialos a spus însă că procesul de digitalizare s-a oprit înainte ca dosarele medicale ale pacienților și infrastructura digitală să fie integrate într-un sistem complet.

El a indicat două probleme principale: lipsa unui control sistematic al calității serviciilor medicale și absența unei planificări privind specializările și competențele de care Grecia va avea nevoie în următorii 10 ani, în condițiile unei populații care îmbătrânește și scade numeric.

Ministerul Sănătății a anunțat între timp un nou sistem, denumit „Medwatch”, care folosește inteligența artificială pentru monitorizarea postărilor și reclamelor publicate online de medici și clinici private.

Sistemul este destinat identificării unor posibile încălcări ale regulilor privind activitatea și promovarea serviciilor medicale.

Mossialos a apreciat că verificarea autorizației unei clinici și a corectitudinii reclamelor reprezintă controale necesare, dar a făcut distincția între existența unei licențe și calitatea actului medical.

Potrivit expertului citat de POLITICO, autorizarea unei clinici stabilește un nivel minim de conformitate, însă nu răspunde singură întrebării dacă serviciile medicale oferite în interiorul acesteia respectă standardele de calitate.

Cazul Mazonakis a readus astfel în atenția autorităților elene problema controlului serviciilor medicale private și a procedurilor oferite în zona în plină dezvoltare a longevității și medicinei regenerative.