Din cuprinsul articolului Bruno Kramm și Stefan Ackermann au susținut primul concert Das Ich în sudul Spaniei

Bruno Kramm, clăparul formației germane Das Ich, a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 58 de ani, după concertul susținut de trupă în orașul spaniol Granada. Informația a fost confirmată agenției de presă EFE de o purtătoare de cuvânt a serviciului de urgență 112.

Muzicianul a decedat într-un local din centrul orașului Granada, unde Das Ich susținuse concertul. Serviciile de urgență au primit mai multe apeluri prin care era solicitată intervenția, după ce unul dintre membrii grupurilor care cântaseră în local își pierduse cunoștința.

La fața locului au ajuns agenți ai poliției locale și ai poliției naționale. Aceștia au constatat decesul lui Bruno Kramm, care a fost găsit într-o cabină de schimb.

Martorii citați de EFE au identificat persoana decedată drept clăparul formației Das Ich. Bruno Kramm cântase în sala din Granada alături de colegul său, Stefan Ackermann, în cadrul primului concert susținut de formație în sudul Spaniei.

Das Ich a fost înființată în 1989 și s-a numărat printre formațiile care au inițiat, în anii '90, mișcarea muzicală cunoscută sub numele de „Neue Deutsche Todeskunst”.