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A ajuns la spital cu dureri în piept. Medicii au tratat un infarct, dar era altceva

A ajuns la spital cu dureri în piept. Medicii au tratat un infarct, dar era altcevaJohn Ritter / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Soția actorului John Ritter spune că acesta a fost tratat pentru un infarct după ce a ajuns la spital, în septembrie 2003, deși suferea de o disecție aortică acută, o ruptură a peretelui celei mai mari artere din organism, potrivit FoxNews.

Amy Yasbeck a făcut noile declarații într-un interviu acordat Fox News Digital, cu ocazia Săptămânii de conștientizare a disecției aortice și a aniversării pe care Ritter ar fi sărbătorit-o pe 17 septembrie.

John Ritter, cunoscut în special pentru rolul lui Jack Tripper din serialul „Three's Company”, a murit pe 11 septembrie 2003, la vârsta de 54 de ani. Potrivit lui Yasbeck, actorul avea dureri în piept și a fost considerat inițial un pacient cu infarct.

Ea susține că nu s-au făcut investigații imagistice pentru identificarea unei eventuale disecții aortice, iar tratamentul început în spital a fost destinat unui infarct.

Ce este disecția aortică

Disecția aortică apare atunci când sângele pătrunde între straturile peretelui aortei, provocând separarea acestora. Afecțiunea este o urgență medicală și poate evolua rapid către complicații grave sau deces.

Unul dintre motivele pentru care diagnosticul poate fi dificil este faptul că simptomele pot semăna cu cele ale unui infarct. Fundația John Ritter pentru Sănătatea Aortei precizează că durerea severă și apărută brusc este unul dintre cele mai importante semne ale unei disecții aortice. Durerea poate fi resimțită în piept, spate, abdomen sau gât.

Pentru confirmarea diagnosticului sunt necesare investigații imagistice. Potrivit fundației, tomografia computerizată, rezonanța magnetică și ecocardiografia transesofagiană pot identifica o disecție aortică, în timp ce o electrocardiogramă sau o radiografie toracică nu pot exclude singure această afecțiune.

Amy Yasbeck: John a fost, din păcate, diagnosticat greșit

În interviul publicat pe 19 septembrie 2026, Yasbeck a spus că soțul ei a fost diagnosticat greșit în noaptea în care a murit.

Ea a explicat că Ritter avea vârsta și simptomele care puteau determina medicii să suspecteze mai întâi un infarct. Potrivit relatării sale, actorului i s-au administrat medicamente care subțiază sângele, înainte ca adevărata problemă să fie identificată.

„John a fost, din păcate, diagnosticat greșit în noaptea în care a murit”, a declarat Yasbeck pentru Fox News Digital. Ea a susținut că problema nu era un blocaj al arterelor inimii, ci o ruptură a aortei.

Yasbeck a intentat ulterior un proces pentru moarte injustă, susținând că disecția aortică a lui Ritter fusese diagnosticată greșit. În 2008, un juriu a decis în favoarea celor doi medici care mai rămăseseră în proces, potrivit Fox News.

Cazul lui John Ritter a devenit un exemplu pentru medicina de urgență

După moartea actorului, familia sa a contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind bolile aortei prin intermediul John Ritter Foundation for Aortic Health.

John Ritter

John Ritter / sursa foto: captură video

Yasbeck a povestit că, în urmă cu ceva timp, a mers la spital împreună cu un prieten care avea dureri în piept. Medicii i-au spus că vor efectua o tomografie pentru a verifica ceea ce au numit informal „problema John Ritter”, adică posibilitatea unei disecții aortice.

Pentru Yasbeck, momentul a fost important deoarece a arătat că medicii iau în calcul această afecțiune atunci când evaluează un pacient cu dureri toracice.

Fundația John Ritter avertizează că aproximativ unul din patru pacienți cu disecție aortică acută poate primi inițial un diagnostic greșit. Organizația susține că identificarea rapidă a bolii este esențială pentru îmbunătățirea șanselor de supraviețuire.

Familia lui John Ritter acordă o importanță deosebită istoricului medical

Cazul lui John Ritter a atras atenția familiei și asupra componentei genetice a bolilor aortei.

Fiul său, Tyler Ritter, a declarat pentru Fox News Digital că, după moartea tatălui său, a început să fie monitorizat periodic. El a spus că face investigații în fiecare an și că își dorește ca generațiile următoare ale familiei să cunoască riscurile asociate istoricului medical.

Fundația recomandă persoanelor care au rude de gradul întâi cu anevrism sau disecție aortică să discute cu medicii despre necesitatea unor investigații. Aproximativ 20% dintre persoanele cu anevrism sau disecție aortică toracică au cel puțin o rudă de gradul întâi cu o boală aortică, potrivit materialelor fundației.

De ce este important istoricul familial

Anevrismele aortice pot să nu provoace simptome înainte de apariția unei disecții. Fundația John Ritter explică faptul că unele sunt descoperite întâmplător în timpul unor investigații imagistice sau prin screeningul persoanelor care au un istoric familial relevant.

Printre factorii asociați riscului se numără istoricul familial de anevrism sau disecție aortică, anumite afecțiuni genetice, hipertensiunea arterială necontrolată, valva aortică bicuspidă și unele traumatisme.

Mesajul transmis de familia lui John Ritter, la peste două decenii de la moartea actorului, este legat astfel nu doar de memoria acestuia, ci și de recunoașterea mai rapidă a unei afecțiuni care poate imita un infarct și pentru care diagnosticarea promptă este esențială.

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