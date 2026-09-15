Raluca Dumitru a vorbit despre ultima conversație pe care a avut-o cu Mădălina Apostol, după ce a ajuns marți la priveghiul acesteia, alături de Bianca Drăgușanu și Claudia Stoica. Vedeta a spus că, în urmă cu câteva luni, Mădălina îi spusese că se simte bine, motiv pentru care vestea morții sale a lăsat-o cu numeroase întrebări.

Cele două au fost apropiate în perioada în care Mădălina Apostol era prezentă frecvent în lumea mondenă și se ocupa de clubul Bellagio și de organizarea unor prezentări. După plecarea Mădălinei în Statele Unite, legătura dintre ele s-a rărit, însă nu s-a întrerupt complet.

Raluca Dumitru a spus că ultima conversație cu Mădălina Apostol avusese loc cu numai câteva luni în urmă. Din ceea ce îi transmisese atunci, Raluca nu avusese motive să creadă că prietena ei se confrunta cu probleme grave.

„Eram foarte bune prietene, dar asta în perioada în care ea avea clubul Bellagio și se ocupa de prezentări. Am mai ținut legătura și după câțiva ani, dar, într-adevăr, relația noastră s-a mai răcit când ea s-a mutat în America. Mai vorbeam, dar nu atât de des, iar ultima oară cred că am vorbit cu ea acum câteva luni și mi-a spus că este foarte bine.

Eu nu știam că ea are depresie, eu nu știam că ea a încercat să se mai omoare de câteva ori, pentru că, de fiecare dată când vorbeam, era o persoană optimistă, exact cum o știam eu, tot timpul cu zâmbetul pe buze și sărea în ajutorul oamenilor. Nu știa să spună niciodată nu. Dacă aveai nevoie de ajutor, te ajuta. Am rămas fără cuvinte și cu multe întrebări la care nu am răspuns”, a spus Raluca pentru Cancan.

Raluca Dumitru și-a amintit-o astfel pe Mădălina Apostol drept o persoană optimistă, zâmbitoare și dispusă să îi ajute pe cei din jur.

Printre persoanele care au mers să își ia rămas-bun de la Mădălina Apostol s-a aflat și Bianca Drăgușanu. Cele două se cunoșteau de mai bine de zece ani și, de-a lungul timpului, au petrecut împreună vacanțe, petreceri și alte momente din viața personală. Bianca Drăgușanu a spus că preferă să păstreze imaginea Mădălinei din perioada în care aceasta era veselă, energică și prezentă în mijlocul grupului lor de prieteni.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu.

După ce a aflat vestea morții Mădălinei Apostol, Bianca Drăgușanu a mers la biserică și a aprins o lumânare pentru aceasta. Ulterior, a publicat și un mesaj pe Instagram.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Mădălina Apostol va fi înmormântată joi, 17 septembrie.

Trupul neînsuflețit a fost depus începând de marți, 15 septembrie, la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București.

La priveghi au ajuns mai multe persoane care au cunoscut-o în perioada în care aceasta era activă în lumea mondenă, printre ele Raluca Dumitru, Bianca Drăgușanu și Claudia Stoica.